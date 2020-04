In der Woche nach Ostern wird im Krankenhaus Marbach eine sogenannte „Auffangeinheit“ für Heimbewohner in Betrieb genommen, die mit Covid-19 infiziert sind. Es handelt sich dabei um Fälle, die nicht im Krankenhaus betreut werden müssen oder sich schon auf dem Wege der Besserung befinden, aber noch infektiös sind. Dies teilt Alexander Tsongas, Sprecher der RKH-Kliniken am Donnerstagnachmittag mit. Pflegeheime sehen in Bewohnern, die an Covid-19 erkrankt sind und einen leichten Krankheitsverlauf haben, ein großes Gefahrenpotenzial für die gesunden Bewohner.

Gemeinsame Lösung

Um für die Bewohner der Pflegeheime eine Möglichkeit anbieten zu können, haben sich die RKH-Kliniken und der DRK-Kreisverband Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis auf eine gemeinsame Lösung geeinigt, teilt Alexander Tsongas mit. Im Krankenhaus Marbach wird derzeit eine sogenannte „Auffangeinheit“ für an Corona erkrankte Pflegeheimbewohner eingerichtet. Im Krankenhaus Marbach steht eine komplette Bettenstation leer. Hier können, so Tsongas auf BZ-Nachfrage, rund 30 Heimbewohner aufgenommen werden. Der RKH-Klinikverbund stellt die erforderlichen Räume, die ärztliche Versorgung, Dienstleistungen wie Verpflegung und Reinigung und organisatorische Unterstützung sicher. Das DRK deckt die notwendige pflegerische Versorgung der Bewohner ab.

Hilfe für Pflegeheime

„Mit dieser Lösung helfen wir einerseits den Pflegeheimen, sich vor einer Ausbreitung des Coronavirus in den Heimen zu schützen, andererseits entlasten wir unsere Kliniken um Patienten, die keiner stationären Versorgung mehr bedürfen“, sagt Klinikengeschäftsführer Professor Dr. Jörg Martin. „In einer solchen Krisensituation kann jedes freie Krankenhausbett für einen schwer erkrankten Covid-19-Patienten lebensrettend sein“. Am kommenden Dienstag wird die neue Einheit eingerichtet sein und dann im Laufe der Woche in Betrieb genommen. „Das DRK übernimmt nicht nur das Betreuen der Bewohner, sondern koordiniert auch die Verlegungen. Wir können damit einen Beitrag zur Entlastung der Kliniken und Pflegeheime im Landkreis leisten“, so Dietmar Müller, Leiter des Einsatzstabs des DRK-Kreisverbands Ludwigsburg laut Mitteilung.

Info Die Telefonnummer, unter der die Pflegeheime die Heimbewohner bei dem vor Ort eingesetzten DRK-Abschnittsleiter anmelden können, wird laut Tsongas in der kommenden Woche den Pflegeheimen direkt bekannt gegeben.