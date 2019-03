Justiz Kleine Gerichte an Belastungsgrenze

Landkreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Die Justiz steht unter einem enormen Arbeitsdruck. Sie ist seit Jahren unterbesetzt und technisch nicht zeitgemäß ausgestattet. So darf es nicht weitergehen“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Jens Gnisa. „Auch wenn im Land Baden-Württemberg seit 2016 bisher 251 zusätzliche Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen wurden, bleibt in der Justiz nach wie vor ein ungedeckter Personalbedarf“, erklärt Volker Bißmaier, Direktor des Amtsgerichts (AG) in Besigheim. In der täglichen Arbeit falle dabei außer den Eingangszahlen ins Gewicht, dass die Gerichtsverfahren sehr oft umfangreicher und komplexer geworden sind als in den vergangenen Jahren. Die BZ hat sich bei den Amtsgerichten im Landkreis umgehört, wie die Situation vor Ort ist.

Amtsgericht Besigheim

„Beim Amtsgericht Besigheim gibt es derzeit 7 Richterstellen, die mit 8 Richterinnen und Richtern besetzt sind, die in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten. Momentan ist eine Richterstelle wegen Elternzeit nicht besetzt“, erklärt Bißmaier. Bis personeller Ersatz komme, würden die Verfahren des betreffenden Referats von anderen Richtern für circa sechs Wochen vertreten.

Umgerechnet auf eine volle Richterstelle entfallen auf die in Zivilsachen tätigen Richter pro Monat durchschnittlich 40 Verfahren, in Familiensachen sind es laut Bißmaier etwa 35, in Strafsachen rund 40 Anklageverfahren, die fast immer zu einer Hauptverhandlung und einem Urteil führen, sowie etwa 40 Strafbefehlsverfahren. „Hier kommt es in circa 30 Prozent der Fälle zu einer Hauptverhandlung, wenn Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt wird“, erklärt der Amtsgerichtsdirektor. Hinzu kommen Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten.

Generell könne man sagen, dass im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart mehr Richter benötigt werden als Richterstellen besetzt sind, meint Bißmaier. Der sogenannte Deckungsgrad liege bei 97 Prozent. Beim Amtsgericht Besigheim entspricht die personelle Ausstattung mit Richtern exakt diesem Durchschnitt von 97 Prozent. „Die anteilig fehlenden Stellen betreffen alle Bereiche, Strafverfahren, Zivilverfahren, Familienverfahren“, so Bißmaier. Zu ergänzen sei, dass beim Amtsgericht auch Rechtspfleger, Bezirksnotare, Gerichtsvollzieherinnen, Beamte und Angestellte arbeiten, insgesamt 55 Menschen. Besonders einschneidend sei die personelle Unterdeckung bei den Rechtspflegern.

Amtsgericht Ludwigsburg

„Im Richterbereich ist das Amtsgericht Ludwigsburg ordentlich aufgestellt, nachdem wir Anfang 2017 eine Vollzeitstelle dazu bekommen haben. Nach den neuesten Zahlen der Personalbedarfsuntersuchung fehlt uns noch eine Richterstelle, um den angestrebten 100-prozentigen Deckungsgrad zu erreichen“, erklärt Direktor Michael Stauß auf BZ-Anfrage. Derzeit arbeiten demnach 23 Richter mit unterschiedlichen Arbeitskraftanteilen in Ludwigsburg. „Wir sind damit das viertgrößte Amtsgericht im gesamten Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart“, so Stauß.

Durchschnittlich seien pro Richter im Strafrecht 45 Verfahren, im Zivilrecht 40 Verfahren und im Familienrecht 31 Verfahren zu bearbeiten pro Monat. Dies gehe mit einer hohen Arbeitsbelastung einher, die die Juristen am Amtsgericht Ludwigsburg aber hervorragend bewältigten, meint Stauß. „Allgemein werde es in der Justiz sehr gut aufgenommen, dass sich Justizminister Guido Wolf zum Ziel gesetzt habe, die Justiz bestmöglich auszustatten und dabei bereits 165 neue Stellen für den höheren Justizdienst geschaffen hat. „Die Personalsituation hat sich dadurch deutlich verbessert. Ihrer Kernaufgabe, den Menschen schnell und qualitativ hochwertig zu ihrem Recht zu verhelfen, kann die Justiz nur gerecht werden, wenn sie personell angemessen ausgestattet ist“, erklärt Stauß weiter.

Amtsgericht Marbach

„Beim Amtsgericht Marbach gibt es 2,5 Richterstellen. 1,5 Zivil, 1,0 Straf, wobei die Strafrichterin auch noch die Betreuungsverfahren bearbeitet“, teilt Ursula Ziegler-Göller, Direktorin des Amtsgerichts mit. Seit 14. Januar sei ein halbes Zivilreferat unbesetzt. Dies sei gerade für ein kleines Gericht kaum aufzufangen. Insbesondere bei eilbedürftigen Mietsachen. Sie als Strafrichterin habe im Schnitt einen monatlichen Eingang von 25 Einzelrichterstrafsachen, 5 bis 10 Schöffensachen und 10 bis 15 Jugendrichtersachen. In Zivilsachen gehen laut Ziegler-Göller monatlich insgesamt circa 40 bis 50 Verfahren ein. „In Strafsachen wäre eine weitere halbe Richterstelle dringend erforderlich“, erklät die Juristin. Insbesondere auch im Rechtspflegerbereich bestehe erheblicher Personalbedarf.

Amtsgericht Vaihingen

„Am Amtsgericht Vaihingen haben wir die Situation, dass nur zwei Richter zur Verfügung stehen. Mehr sieht die Personalverwaltung auch nicht vor. Das funktioniert, wenn zwei voll einsatzfähige, erfahrene Richter zur Verfügung stehen. Wenn ein Richter im Urlaub oder krank ist, haben wir bereits einen Ausfall von 50 Prozent, der sich entsprechend hoch bemerkbar macht, so Direktorin Gisela Borrmann.

Offiziell habe das Gericht einen Deckungsgrad im höheren Dienst von 94 Prozent, allerdings verschweige diese Statistik, dass dabei die Richtergeschäfte der Betreuungsabteilung nicht berücksichtigt sind, da sie statistisch noch nicht erfasst werden können. „Wir haben in Vaihingen gemischte Referate, das bedeutet, ein Richter erledigt Zivilsachen, daneben Betreuung und Zwangsvollstreckungssachen, der andere Straf- und Zivilsachen. 2018 gab es am Amtsgericht Vaihingen 441 Zivilsachen, 888 Strafsachen (einschließlich Ordnungswidrigkeiten), 511 Zwangsvollstreckungsverfahren, 24 Gewahrsamsfälle und – geschätzte – 100 Unterbringungsverfahren“, so Borrmann weiter. Man habe schon mehrfach gegenüber dem Justizministerium signalisiert, dass in Vaihingen ein dritter Richter gebraucht werde.

„Bei der aktuellen Besetzung mit nur zwei Richtern treten immer wieder Situationen auf, in denen wir nicht so schnell tätig werden können, wie das Gesetz es vorsieht“, erklärt die Juristin. Sie fordert generell, das Personal in der ersten Instanz deutlich aufzustocken.