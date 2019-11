Warum nässt das Kind sich ein? Hat das körperliche Gründe oder geht es ihm nicht gut? Es hat auch oft blaue Flecken – wird es vielleicht geschlagen oder ist es nur tollpatschig? Aber man kann die Eltern ja auch nicht einfach beschuldigen. Sollte das Jugendamt eingeschaltet werden?

Das sind Fragen, die Erziehern, Lehrern, Schulsozialarbeitern oder auch Kinderärzten bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch den Kopf gehen können. Bei Unsicherheit gibt es etwas, das alle, die beruflich mit Kindern, Jugendlichen oder Familien in Kontakt sind, seit nunmehr zehn Jahren tun können: Zum Hörer greifen. Seit 2009 gibt es im Landkreis sogenannte „insoweit erfahrene Fachkräfte“, kurz: „ieF“, die via Telefon helfen können, Einzelfälle einzuschätzen. Liegt Vernachlässigung, körperliche oder sexuelle Misshandlung des Kindes oder des Jugendlichen vor, ist Handeln gefragt.

„Etwa beim Einnässen ist es ein Versuch, den Familien so zu helfen“, sagt Claudia Obele, Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf, bei einem Pressegespräch. So könne man die Eltern „auf kooperative Weise kriegen“ und Hilfen vermitteln, um Erziehungskompetenzen zu stärken – bevor das Jugendamt alarmiert werden muss. Denn dann bestünde die Gefahr, dass die Familien dicht machen und kein Reden mehr möglich sei. In Akutfällen müsse das Jugendamt natürlich sofort eingeschaltet werden, ergänzt Obele. Das komme aber inzwischen aufgrund der Sensibilisierung relativ selten vor.

Die „ieF“ sind im Landkreis Ludwigsburg nicht beim Jugendamt angesiedelt, sondern bei Einrichtungen und Diensten der freien Jugendhilfe – das ist eine Besonderheit des Kreises. Aktuell gibt es rund ein Dutzend „ieF“ im Kreis, allesamt Personen mit jahrelanger Berufserfahrung im Kinder- und Jugendbereich sowie einer Zusatzausbildung zur Kinderschutzfachkraft, die qualifiziert, Formen der Gewalt innerhalb von Familien zu erkennen und Kindeswohlgefährdung einzuschätzen. Wichtig ist aber auch der Blick von außen als neutrale Beratungsperson. So sei eine fachliche Unterstützung möglich, um die weiteren Schritte einzuleiten und ein passendes Schutzkonzept für das Kind zu erarbeiten, sagt Obele. „Die Erzieherin soll gestärkt werden und sich nach dem Gespräch sicherer fühlen“, ergänzt Jochen Weeber von der Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg. Die neutrale Beratungsperson gibt auch Tipps, wie ein Gespräch mit den Eltern geführt werden kann, denn „die Eltern schämen sich ja auch oft und es geht nicht um Verurteilung, sondern um Unterstützung“, ergänzt Monika Schäfer-Nohl, Diplom-Sozialarbeiterin bei der Caritas Ludwigsburg.

Der Dienst wird vom Landkreis finanziert, es werden Fachleistungsstunden nach Bedarf abgerechnet – auch das eine Besonderheit des Kreises. „Im Jahr 2018 haben wir 149 Beratungen durchgeführt“, erklärt Obele. Pro Beratung rechne man mit rund zwei Stunden. „Anfangs meldeten sich Schulen selten, nun steigt die Zahl“, berichtet Andrea Braun von der Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf. Der nächste Schritt sei, auch Jugendgruppen, Freiwillige Feuerwehren und Sportvereine ins Visier zu nehmen. Das Problem bei Vereinen sei, dass die Ehrenamtlichen, die oft das Jugendtraining übernehmen, häufig wechseln. Dadurch könne das Kind nicht lange im Auge behalten werden.

„Je bekannter die ‚ieF’ werden, desto besser, weil die Hemmschwelle sinkt, uns zu kontaktieren“, sagt Gabi Neuhäuser von der Jugendhilfe Karlshöhe. Auch anonyme Beratungen seien möglich sowie Schulungen, die durch „ieF“ gehalten werden.

Info Eine Liste der „ieF“, an die man sich wenden kann, gibt es auf der Homepage des Landratsamts.

www.landkreis-ludwigsburg.de