Gericht Kiloweise Drogen verkauft

Landkreis Ludwigsburg / wic

Es wird sehr eng um einen 26-jährigen Angeklagten, der sich gegenwärtig gleich vor zwei verschiedenen Strafkammern am Stuttgarter Landgericht wegen Gewalttaten im Ludwigsburger Rockermilieu und wegen Waffen-, sowie Drogenvergehen, Geldwäsche, schweren Diebstahls und Körperverletzungsdelikten verantworten muss. Ermittler der Kriminalpolizei belasteten ihn am zweiten Prozesstag schwer.

Seit November sitzt der 26-Jährige zusammen mit vier weiteren mutmaßlichen Rocker-Komplizen auf der Anklagebank einer Strafkammer am Stuttgarter Landgericht. Es geht dabei um einen brutalen Überfall auf ein vermutetes Bahoz-Mitglied vor dessen Haustüre in Kornwestheim (wir berichteten). Derzeit ist allerdings dieses Verfahren für einige Wochen auf Eis gelegt worden, weil der 26-Jährige sich seit vergangener Woche wegen einer neuen Anklage vor der 18. Großen Stuttgarter Staatsschutzkammer stellen muss.

Reich durch Drogenhandel

Er soll ein Mitglied einer Rauschgiftgruppe sein, die von Anfang 2017 bis Februar 2018 die Ludwigsburger Szene kiloweise mit Drogen versorgt habe. Und auch im Zuge der Gewaltkonflikte zwischen den Black Jackets und den Osmanen soll der 26-Jährige mitschuldig sein an einer Schießerei in Ludwigsburg-Eglosheim. Vor seiner endgültigen Festnahme soll er im Januar 2018 zudem dabei gewesen sein, als man verschiedene Registrierkassen in einem Einkaufsmarkt im Marstallcenter gewaltsam leerte.

Die Staatsanwaltschaft hat vorgerechnet, dass er durch seine Drogengeschäfte ein reicher Mann geworden sei. Bei der Durchsuchung einer seiner beiden Eigentumswohnungen stellte man mehrere scharfe Waffen, Munition, eine Machete und hohe Geldbeträge (50 000 und 83 000 Euro) sicher. Nachgewiesen wurde ihm auch, dass er einen 120 000 Euro teuren BMW sein eigen nennt. Dieser Reichtum stünde in keinem Verhältnis zu dem Verdienst als Malergeselle. Mit diesen Ermittlungsergebnissen, die die Polizei durch eine glaubwürdige Vertrauensperson gewonnen hat, wurde der Angeklagte konfrontiert. Er sagte dazu nichts, versuchte nur zu erklären, dass er auch erspartes Geld, nämlich 10 000 Euro besaß.

Der Fall wird am Mittwoch fortgesetzt. Und am 20. März sitzt der 26-Jährige dann wieder auf der Anklagebank in seinem Parallel-Verfahren.