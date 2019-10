Nach einem schönen Altweibersommer Mitte Oktober verabschiedet sich das warme Wetter für dieses Jahr. Die Regentage häufen sich, die Bäume werfen ihr Laub ab und es wird kälter. Der Winter steht vor der Tür und wartet nun darauf eintreten zu dürfen, um den Herbst abzulösen.

Das kältere Wetter bedeutet nicht nur für Menschen, sich wärmer anziehen zu müssen. Auch Autos brauchen ihre Wintermontur, um die Fahrer sicher über die Straßen transportieren zu können. Gerade bei Schnee und Matsch sind Winterreifen unverzichtbar. Das weiß ein jeder Kfz-Fahrer.

Jedoch ist jährlich dasselbe Phänomen zu beobachten: Der Winterreifenwechsel wird solange hinausgezögert, bis der erste Schnee fällt. Dann sind alle Kfz-Werkstätten überfüllt und es wird immer schwieriger, einen Termin zu bekommen.

Marcel Pfersich besitzt eine Kfz-Werkstatt in Bietigheim-Bissingen und kennt den Ansturm in den Wintermonaten nur zu gut. „Die Leute warten wirklich bis zum letzten Moment.“ Durch diesen großen Ansturm sei es ihm kaum möglich, allen Kunden wirklich gerecht zu werden. Deshalb rät Pfersich: „Einfach die Faustregel ‚O bis O’ beachten. Das steht für Oktober bis Ostern. Der Monat Oktober ist das beste Zeitfenster für den Winterreifenwechsel. Um Ostern sollte man die Sommerreifen montieren lassen.“

Der Bietigheim-Bissinger Kfz-Mechaniker empfiehlt Winterreifen mit einem Profil mit drei bis vier Millimetern. „Die Bereifung für die kalten Monate hat ein gröberes Profil und gewährleistet somit eine bessere Haftung“, weiß Pfersich. „Auch das Mischungsverhältnis des Reifengummis ist weicher als bei Sommerreifen.“ Winterreifen sollten außerdem richtig gelagert werden, sodass sie auch über mehrere Jahren genutzt werden können. „Am besten im Auto- oder Lagerhaus lagern lassen. Dort werden sie vor UV-Licht geschützt, das die Reifen porös machen kann“, so Pfersich.

Richtige Lagerung wichtig

Mit der richtigen Lagerung können Winterreifen bis zu acht Jahre lang gefahren werden. Jedoch sollten sie spätestens dann ausgetauscht werden. „Auch wenn die Reifen noch gut sind, lieber wechseln. Der Weichmacher in den Reifen geht nach geraumer Zeit verloren und das führt dazu, dass die Reifen keine gute Haftung mehr auf dem Asphalt haben und der Bremsweg länger wird.“

Handwerklich Geschickte können Reifen natürlich auch auf eigene Gefahr an ihrem Fahrzeug montieren. „Im Regelfall passiert da nichts“, beobachtet Pfersich. „Ich habe bei Kunden jedoch hin und wieder festgestellt, dass die Radschrauben nicht richtig festgezogen waren oder gar falsche Schrauben benutzt wurden.“ Schrauben für Winter- und Sommerreifen seien unterschiedlich.

„Es ist auch schon mal vorgekommen, dass Kunden mit erheblichen Schäden am Fahrzeug zu mir kamen, weil der Wagenheber abrutschte oder schon abgenutzt und somit nicht stabil genug war.“ Um also eine sichere Montage zu gewährleisten, die das Fahrzeug auch nicht beschädigt, empfiehlt es sich, die Winterreifen in einer Werkstatt von Profis aufziehen zu lassen.

Winterreifen könnten prinzipiell auch im Sommer genutzt werden. Pfersich empfiehlt dies jedoch nicht. „Im Sommer fahren sich Winterreifen schneller ab. Sie sind einfach nicht für die Hitze gemacht. Die Profilblöcke sehen dann aus, als wurden sie rausgerissen.“

Vorsicht bei abgenutzten Reifen

Winterreifen seien bei kaltem Wetter gesetzlich nicht vorgeschrieben, erklärt der Kfz-Mechaniker. Jedoch können bei Unfällen Probleme entstehen. „Sommerreifen dürfen im Winter genutzt werden, empfehlenswert ist es jedoch nicht. Die Unfallgefahr ist erhöht. Kommt es zu einem Unfall, ermittelt eine Versicherung, ob zum Unfallzeitpunkt Winterreifen montiert waren.“

Seien keine oder auch nur abgenutzte Winterreifen montiert, trage der Fahrer bei einem Unfall eine Teilschuld. Und das könne teuer werden.