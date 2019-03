Fasching Kessing: Rathaussturm wie Angriff des VfB

Mit vereinten Kräften wurde der Narrenbaum am Donnerstagabend vor dem Bietigheimer Rathaus in Position gebracht. © Foto: Helmut Pangerl

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Aller Widerstand war – erwartungsgemäß – zwecklos: Vor dem vereinten Ansturm der Karnevalsgesellschaften Buchfinken und Wobachspatzen, die diesmal beim Aufstellen des Narrenbaums von den Bissinger Würmlesbadern unterstützt wurden, schwenkte Oberbürgermeister Jürgen Kessing am Donnerstagabend schließlich die weiße Fahne. Nicht ohne sich zuvor mit den Sprechern der Narren ein amüsantes Wortgeplänkel geliefert zu haben, das laut Kessing „so viele Leute wie noch nie“ verfolgten.

„Wie locken wir Sie raus?“ Diese Frage stellten sich einmal mehr Michael Molnar, der Präsident der Wobachspatzen, Sonja Winter, Sitzungspräsidentin der Buchfinken, und Kendra Kroll-Kunz, Elferrätin der Wobachspatzen, die das närrische Spektakel moderierten. Gemeint waren die Rathausverteidiger – neben dem Oberbürgermeister auch mehrere Stadträte – die oben von den Rathausfenstern aus verfolgten, wie sich die Narrenschar vor dem Verwaltungsdomizil postierte. Verstärkt wurden die örtlichen Karnevalisten unter anderem vom 1. Fasnetsverein Steinheim, den Zabergäunarren aus Güglingen und Guggenmusikern aus Murr. Nicht fehlen durfte natürlich der Gruppe „Immortalis“ von den Wobachspatzen.

Kein Personalmangel bei Narren

Was also lag näher, als die Verteidiger, denen die Gardejäger Carl Eugen 1782 zu Hilfe geeilt waren, mit Musik herauszulocken? Doch die rührten sich trotz der lautstarken rhythmischen Klänge der Guggenmusiker erst einmal nicht. Die Narren vermuteten ohnehin, dass die Verwaltungsmitarbeiter schliefen, weshalb sich auch in der Stadt nichts tue. Etwa auf dem Späth-Carré, das momentan noch ein Parkplatz sei. Kessing konterte: „Besser spät(h) als nie“.

Auch auf die Frage, warum er nicht mehr Begleiter habe, wusste der Verwaltungschef eine Antwort: Viele seien im Technischen Ausschuss in Bissingen, der an dem Abend ebenfalls stattfand. „Einmal in fünf Jahren müssen die auch was schaffen.“

Schaffen mussten auch die Narren, die den Baum aufstellten, was zügig ablief. „Wir haben halt keinen Personalmangel“, hieß es, auf die Verwaltung anspielend. Kessing erklärte derweil wie ein Beamtenexpander funktioniere: zwei Büroklammern und ein Gummi. Die fruchtlosen Bemühungen der Angreifer verglich er mit einem Spiel des VfB Stuttgart: „30 Minuten greift ihr an – und nichts passiert.“

Dann allerdings, so verkündeten es Sonja Winter und Kendra Kroll-Kunz, lief die Garde zu den Narren über, und Kessing sah sich zur Kapitulation gezwungen, gefolgt von der symbolischen Übergabe des Rathausschlüssels an das Prinzenpaar der Wobachspatzen und die Kinderprinzessin der Buchfinken.

Damit war der Schmotzige Donnerstag in Bietigheim aber noch lange nicht vorbei. Auf dem Marktplatz bewirteten die Buchfinken und Wobachspatzen mit Essen und Getränken, für Musik sorgten die zahlreichen Guggenmusiker, die auch in verschiedenen Lokalen der Altstadt auftraten.

Den Narren, die jetzt die Gewalt im Rathaus übernommen hatten, gab OB Kessing die Botschaft mit auf den Weg: „Arbeitet alles weg bis Aschermittwoch, damit wir danach in den Urlaub gehen können.“