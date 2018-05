Keine Unterhaltung

knz

Ich gelobe Besserung. Nachdem ich jüngst in dieser Rubrik darüber berichtete, wie ich meine schwarze Katze zu etwas mehr Bewegung gezwungen habe – ich habe ihre Futterschüssel einfach auf einen erhöhten Hocker geklebt – gab es massive Beschwerden. Eine Leserin beschwerte sich über meine Vorgehensweise und rückte mich in die Nähe von herzlosen Tierquälern. Eine weitere Leserin wollte den Fall der Tierrechtsorganisation Peta melden. „Tiere sind nicht dazu da, dass wir sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten, wir an ihnen experimentieren oder sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten“, steht bei Peta auf der Homepage. Na ja, unterhaltsam war es schon, wie sich meine Katze etwas bewegen musste, um satt zu werden. Den Rest gab mir aber ein Brief aus Sachsenheim, wo mich eine Katze (?!) aufforderte, ihre Leidensgenossin nicht weiter zu piesacken. Jetzt kann meine Katze wieder fressen – fast im Liegen.