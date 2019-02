Marihuana Keine Tinktur gegen Hautausschlag

Ludwigsburg / Heike Rommel

Dass ein 33-Jähriger aus der Ludwigsburger Weststadt Marihuana nur anbaute, um für sich selber und seine Eltern eine „Tinktur gegen Schuppenflechte“ herzustellen, war auch für das Ludwigsburger Schöffengericht etwas Neues. 812 Gramm Marihuana, das die Polizei am 4. Oktober 2018 in der Wohnung des Angeklagten abgeerntet hat, sollten nach Einlassung des Angeklagten für die Hausapotheke gedacht sein. Die Angabe des Beschuldigten, er hätte aus der Droge eine mit Alkohol versetzte Tinktur gegen seine Schuppenflechte hergestellt, unter der im Übrigen auch seine Eltern litten, bewahrte ihn jedoch davor, als Dealer aus dem Prozess heraus zu laufen. Abnehmer wurden keine ermittelt, sodass das Gericht dem Mann lediglich den Anbau und den Besitz des Marihuanas nachweisen konnte. An die 19 bis zu eineinhalb Meter hohen Pflanzen, die in der Wohnung zum Trocknen aufgehängt waren, wollte der Angeklagte zufällig bei einer Haushaltsauflösung vor fünf bis sechs Jahren gekommen sein. Aus vier alten Pflanzen, erklärte der Beschuldigte, seien dann erstaunlicherweise 19 Stück geworden.

Zum Nachweis dafür, dass er wirklich an einer Schuppenflechte leidet, legte der Weststädter Medikamente auf den Tisch und ein ärztliches Attest. Blieb die Frage, was er eigentlich mit 86 unbenutzten Zellophan-Zipp-Tütchen anfangen wollte, in denen das Marihuana üblicherweise verkauft wird. Die Tütchen seien für Angler-Utensilien, erklärte der 33-Jährige und überreichte der Vorsitzenden Richterin, Andrea Henrich, seinen Angelschein.

Die Polizei hatte keine Hinweise darauf, dass der bislang unbescholtene Angeklagte mit Marihuana handelt. Die Menge von 812 Gramm fand einer der Beamten „viel“. Aber so etwas wie die Sache mit der „Tinktur gegen Schuppenflechte“ hätte er noch nie gehört. Laut Gutachten hätten die 812 beschlagnahmten Gramm Marihuana in 7415 Konsumeinheiten unters Volk gebracht werden können.

Die Staatsanwältin titulierte die Geschichte des 33-Jährigen als „Schutzbehauptung“. Für sie war der Mann ein Dealer. Ihr Strafantrag: Anderthalb Jahre Haft auf drei Jahre zur Bewährung und drei Monatseinkommen Geldauflage. Im Urteil kamen drei Monate weniger, die Mindestbewährungszeit von zwei Jahren und 4000 Euro Geldauflage zugunsten dreier gemeinnütziger Einrichtungen heraus.