Etat Keine Neuverschuldung in Tamm

Michaela Glemser

Der kommunale Haushaltsplan für das kommende Jahr weist ein ordentliches Ergebnis von 523 815 Euro auf. „Dies ist der momentan guten konjunkturellen Lage zu verdanken und könnte dank der zu erwartenden Gewerbesteuernachzahlung noch besser ausfallen als 2018. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Jahresbeginn 2019 rund 16,7 Millionen Euro. Dies bedeutet, dass wir Stand heute bis in das Jahr 2022 unsere bis dahin geplanten Projekte ohne Neuverschuldung finanzieren können“, machte Tamms Bürgermeister Martin Bernhard bei der Haushaltseinbringung am Donnerstagabend deutlich.

Kämmerin Franziska Wunschik hat die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2019 auf 13,2 Millionen Euro und den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer auf 10,8 Millionen Euro kalkuliert. Zudem können 2,9 Millionen Euro aus den Schlüsselzuweisungen generiert werden. „Diese Zahlen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben immer noch sehr groß ist. Das heißt, dass wir weiter an einem stabilen Haushalt arbeiten und die im Etatjahr 2018 begonnene Konsolidierung stetig weiter entwickeln müssen“, mahnte der Tammer Rathauschef.

Den größten Ausgabenposten im Ergebnishaushalt 2019 machen die Personalkosten in Höhe von 12,2 Millionen Euro aus. Sie steigen damit gegenüber dem Wert dieses Jahres nochmals um 645 200 Euro an. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 10,1 Millionen Euro machen sich die unterschiedlichen Bauprojekte der Kommune bemerkbar. 2,6 Millionen Euro fließen in die Fertigstellung der Mensa im Schulzentrum an der Maystraße. „Der Bau der Mensa ist nahezu abgeschlossen. Der Betrieb wird über einen externen Dienstleister erfolgen. Eine Ausschreibung wird dem Gemeinderat Anfang des Jahres 2019 zur Entscheidung vorlegt“, so Bernhard. Die Gesamtkosten für den Mensabau belaufen sich auf rund 4,99 Millionen Euro.

Weitere 2,6 Millionen Euro stehen für den Kauf eines neuen Kindergartens an Finanzmitteln zur Verfügung. Anfang 2019 soll die abschließende Planung für den Kindergartenbau an der Öhringerstraße im Gemeinderat zur Entscheidung kommen. Doch in den Jahren 2020/2021 sollen noch weitere Kindertageseinrichtungen entstehen. So soll im neuen Wohngebiet „Calwer Straße“ eine viergruppige Einrichtung für Kosten von 3,3 Millionen Euro errichtet werden, und die Kindertagesstätte in der Silcherstraße soll für 3,2 Millionen durch einen Neubau mit zwei Gruppen für Kinder unter drei und zwei Gruppen für Kinder über drei Jahren ersetzt werden. 300 000 Euro stehen im Etat 2019 für die Sanierung des Sportbodens in der Sporthalle an der Maystraße zur Verfügung. 2020 soll die Erneuerung der Prallwand, der Küche und die brandschutztechnische Ertüchtigung folgen.

In ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Tamm investiert die Kommune im kommenden Jahr 492 000 Euro. „Das neue Feuerwehrgerätehaus soll im Gebiet `Kirschenau‘ entstehen“, so Bernhard. Erweitert werden muss das Kleeblatt-Pflegeheim im Länderrain, um dem gesetzlichen Anspruch auf Einzelzimmer gerecht werden zu können. Die Kommune hat dafür ein Grundstück gekauft und muss sich weiterhin mit 30 Prozent an den Baukosten beteiligen. In den Etatjahren 2019 und 2020 werden für dieses Projekt Finanzmittel in Höhe von 786 000 Euro aufgewendet. Auch die neuen Stellplätze auf dem Friedhofsvorplatz und die Erneuerung der Pergola an der Aussegnungshalle sowie der Entwurf des Bebauungsplans „Kirschenau“ werden im kommenden Jahr Finanzmittel binden.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt soll Ende 2019 rund 4,7 Millionen Euro betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 371 Euro entspricht.