Mordfall Keine Beweise im Asperger Frauenmord

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

Der Mordprozess gegen einen 25-Jährigen, der seine Lebensgefährtin in Eglosheim verbrannt und in Asperg verscharrt haben soll, artet vor dem Stuttgarter Landgericht zu einer wissenschaftlichen Vorlesung mit stets widersprüchlichen Ergebnissen aus. Einige Gutachter finden tatrelevante Spuren am Eglosheimer Brandort, andere hingegen können keine Zuordnung zum Angeklagten finden.

Acht Sachverständige, darunter zwei Spezialisten einer Hundeführerstaffel, mehrere wissenschaftliche Gutachter des Landeskriminalamts, sowie molekularwissenschaftliche Biologen hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts aufgeboten, um diesen außergewöhnlichen Mordfall aufzuklären. Spurensicherungsbeamte der Ludwigsburger Kriminalpolizei hatten versucht, den vor Gericht eisern schweigenden Angeklagten mittels akribischer kriminaltechnischer Arbeitsweise als Mörder zu überführen. Man hatte an einem Teppich in seiner Zweitwohnung Blutspuren des Opfers festgestellt. Die Kriminalisten wollen auch an jenem Grundstück in Eglosheim, an dem der Angeklagte mutmaßlich die Leiche der 22-Jährigen teilweise verbrannt habe, dazu passende Spuren gefunden haben. Es sah zu diesem Zeitpunkt nicht gut aus für den Angeklagten.

Deutet auf etwas anderes

Was die wissenschaftlichen Sachverständigen des Landeskriminalamts am Montag vor Gericht vortrugen, spricht allerdings eine andere Sprache. Ebenfalls akribisch genau und mittels hochauflösender Vergrößerungen habe man die vermuteten Tatorte untersucht. Auch den Geländewagen des Angeklagten sowie jene Dachbox, in der er die Leiche der 22-Jährigen zur Entsorgung transportiert haben soll. Auch der Inhalt des Staubsaugers, Kopfstützen im Auto, Schuhe und Fußmatten mussten unter das Elektronenmikroskop. Diese nun vorgetragenen Ergebnisse dienen neuerdings schwerlich einer Täterzuordnung, wie es einer der Gutachter meint. Weder am Brandort in Eglosheim, noch in der Wohnung oder im und am Auto sind Hinweise gefunden worden. Lediglich ein auf totes Menschenblut ausgebildeter Polizei-Spürhund sprach auf einen Fleck in der vermuteten Tatwohnung in Backnang an. Doch das Alter des Flecks ist nicht mehr feststellbar. Die Richter wollen am Donnerstag die Beweisaufnahme schließen und dem letzten Sachverständigen, einem psychiatrischen Gutachter, das Wort erteilen. Er soll berichten, ob der Angeklagte schuldfähig ist oder nicht. Sein Verteidiger hat aber angekündigt, dass er noch drei Entlastungszeugen laden möchte.