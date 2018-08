Kreis Ludwigsburg Kein Spielplatz gleicht dem anderen

bz

Spielplätze gibt es im Landkreis Ludwigsburg viele. Einige von ihnen sind absolute Musterbeispiele und gerade zu ein Paradies, das Kinderherzen höher schlagen lässt. Andere stoßen bei den Bürgern auf Unverständnis wegen hoher Baukosten und erhalten wenig Akzeptanz. Die BZ-Redakteure haben sich umgeschaut und außergewöhnliche Fälle zusammengefasst.

In Bietigheim-Bissingen sind 2014 alle öffentlichen Spielplätze (rund 70) untersucht worden. Der Spielplatz-Tester Wilfried Trapp prüfte die Anlagen auf Herz und Nieren. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Bietigheim-Bissingen erhielt in puncto Spielplätze die Gesamtnote 2,4. Darin enthalten sind Ausreißer nach oben und unten: Mit der Bestnote wurden beispielsweise die Spielplätze Wobachstraße (mit Spielturm), Heydschule, Realschule Bissingen, Schule Weimarer Weg, Schule Metterzimmern, Ellental-Gymnasien, Schule im Sand, Berliner Straße und Alexander-Fleming-Straße bewertet. Durchgefallen sind Posener Straße, Stresemannstraße und Kirchgärten, die eine Sechs erhielten. Letzteren bezeichnete Trapp als ein „wunderschönes Hundeklo“ und empfahl die Stilllegung. Das ist nach den Worten von Anette Hochmuth, der Sprecherin der Stadt, auch passiert. Der Bericht diene als Leitplanung für die Spielplatzpflege und -gestaltung.

Trapp hat auch ausgerechnet, was das alles kostet. Demnach fallen an laufenden Kosten für Wartung und Pflege durch die Stadtgärtnerei rund 400 000 Euro pro Jahr an. Die Investitionen in alle Spielplätze bezifferte er mit Stand von Ende 2013 auf rund 20 Millionen Euro. Und immer wieder kommen neue Anlagen dazu, wie beispielsweise im nächsten halben Jahr der Spielplatz im Neubaugebiet Haslacher Weg.

Schlechtes Beispiel

Wie man einen Spielplatz besser nicht baut, das demonstrierte die Stadt Bönnigheim unfreiwillig am Beispiel des Spielplatzes bei der Boehringer-Villa. Kaum fertiggestellt, musste der 180 000 Euro teure Spielplatz im Frühjahr 2016 wieder geschlossen werden. Er war für kleine Kinder einfach zu gefährlich, von einem „Kinderparadies“ konnte wegen ungeeigneter Spielgeräte und steiler Wege keine Rede sein. Die Kinder konnten eine Röhre hinabrutschen, wurden dadurch aber durch eine steile Böschung von den Eltern oder Großeltern getrennt. Offiziell wurden Abstimmungsprobleme zwischen Stadtverwaltung, Gemeinderat, Planern und den ausführenden Firmen für die ungeeignete Anlage des Spielplatzes verantwortlich gemacht.

Es dauerte bis zum August 2017, bis sich die Beteiligten auf eine Neukonzeption einigen konnten und der Spielplatz nach Umbauarbeiten endlich wieder offen war. Dafür wurden noch einmal 40 000 Euro fällig, die Planer und beteiligte Firmen unter sich aufteilten.

Dies alles sind jedoch niedrige Summen im Vergleich zu dem 800 000 Euro, die für den Spielplatz auf dem Amann-Gelände ausgegeben wurden. Bei der Eröffnung des Spielplatzes mit Sonnensegel, Sandplatz, Trampolin, Wasserpumpen, Skater- und Bolzplatz sprach der damalige Bürgermeister Kornelius Bamberger gar von einer „Erlebnis- und Parkwelt für alle Altersgruppen“.

Für einen beliebten Spielplatz in Besigheim sind die Tage gezählt. Der Spielplatz in den Enzauen gegenüber von Edeka muss dem Parkhaus weichen. Dessen Baubeginn ist für den Spätherbst geplant. Doch für Ersatz ist gesorgt, wie bei der Vorstellung der Planungen für den Enzpark deutlich wurde.

Um Ideen und Anregungen für die Gestaltung der neuen Spielanlagen zu bekommen, hatte die Stadt sogar Kinder und Jugendliche ins Rathaus eingeladen, deren Vorschläge jetzt von dem beauftragten Planungsbüro bewertet werden. Sicher ist bisher, dass es drei verschiedene Spielplatzbereiche geben wird. Direkt neben der Rampe zur neuen Rad- und Fußwegbrücke wird der Spielplatz für die Jüngsten angelegt. Dort werden auch Sitzgelegenheiten für die Eltern errichtet. Unterhalb des neuen Parkhauses soll ein Bolzplatz für die etwas älteren Kinder entstehen. Die Jugendlichen können sich später unter der B 27-Brücke treffen, „under the bridge“ wie die Planer diesen Bereich genannt haben.

Die konkrete Gestaltung ist noch in der Schwebe. So sehen die Gegner des Enztal-Projekts auch den Bolzplatz kritisch, da er nicht eingegrenzt sei und die Wiesen ringsum niedergetrampelt werden.