Nikolaos Boutakoglou hat sich für das BZ-Porträt den Bürgergarten in Bietigheim ausgesucht. Der AfD-Landtagskandidat für den Wahlkreis 14 (Bietigheim-Bissingen) wohnt in Vaihingen. „Aber beruflich bin ich oft bei Kunden in Bietigheim und im Anschluss setze ich mich gerne in den Bürgergarten,...