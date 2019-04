Themen in diesem Artikel Olympia

Mit 105,4 Millionen wurden 2018 in Deutschland 13,9 Prozent weniger Tickets als im Vorjahr verkauft, der Umsatz sank um 14,8 Prozent auf 899,3 Millionen Euro. Das teilt die Filmförderungsanstalt (FFA) mit. Sie veröffentlicht seit 27 Jahren regelmäßig Studien über die Struktur des Kinobesuchs und die Entwicklung des Besucherverhaltens. Ähnlich schlechte Zahlen wie 2018 gab es zuletzt 1992, als 105,9 Millionen Tickets verkauft wurden. Wie gehen die Kinobetrieber im Kreis mit der Krise um? Die BZ hat nachgefragt.

Jürgen Graf betreibt in Bissingen die Olympia- und Paradies-Lichtspiele. Auf zwei Säle verteilt bietet das Kino Platz für 221 Zuschauer. „Selbstverständlich spürte auch ich diese Krise. Die Ticketverkäufe gingen bei uns um 20 Prozent zurück, es war in der BRD die schlechteste Zuschauerresonanz seit Beginn der Ermittlung der Zuschauerfrequenz“, sagt Graf. Seit 2016 gehe es bei den Zuschauerzahlen bergab, aber nicht so stark wie 2018.

„Das lag an dem überaus langen Sommer von Anfang April bis Mitte November, der Fußball-WM und daran, dass es nicht sonderlich herausragende Filme gab“, erklärt Graf. Nur mit kinotauglichen Filmen – er meint Filme, die die Massen anziehen – könne es funktionieren. Das seien bei Weitem nicht alle (vergangenes Jahr etwa 700), die in die Kinos kamen. Außerdem setzt Graf auf ein angenehmen Ambiente und sagt: „Wir sind ein Familienkino.“ Neben den sogenannten Blockbustern habe er deswegen auch immer kindgerechte Filme im Angebot. Darüber hinaus gebe es die Schulkinowoche und die Veranstaltungsreihe „Kino und Kirche“, die junge Menschen und andere für das Kino begeistern will, die normalerweise dort eher nicht hingehen. Graf verweist darauf, dass die großen Kinoketten den gleichen Besucherschwund wie die kleineren zu verzeichnen gehabt hätten. Sein Angebot möchte Graf deshalb nicht ändern. Er hofft auf bessere Filme im aktuellen Jahr.

Auch in der Film- und Medienstadt Ludwigsburg zeigen sich die Kinobetreiber besorgt. Claus Wollenschläger vom Central- und Union-Filmtheater zieht eine ähnliche Bilanz wie sein Kollege in Bietigheim-Bissingen: „Natürlich haben wir den Rückgang an Ticketverkäufen auch gespürt. Bei uns waren es sogar 23 Prozent weniger als 2018. Es fehlten und fehlen einfach die großen Blockbuster, die die Massen ins Kino locken“, sagt Wollenschläger. Er denke da an Filme wie „James Bond“ oder „Fack ju Göthe“. „Wir hoffen im Sommer auf die Realverfilmung von König der Löwen, für den Herbst wissen wir noch nicht genau, was kommt“, blickt der Kinobetreiber in die Zukunft.

Bei Arthouse-Filmen, also künstlerischen Filmen, sei der Rückgang nicht so stark gewesen, die biete er aber nicht an. Da gebe es eine Absprache in der Stadt. „Wir müssen wieder dahin kommen, das ,Erlebnis Kino’ ins Bewusstsein zu bekommen“, sagt Wollenschläger. Zum Erlebnis trage auch bei, dass man in die Technik investiert habe. „Wir müssen Kino wieder sexy machen“, lacht Wollenschläger.

Streamingdienste sieht er per se übrigens nicht als schädlich für die Kinobranche an, weil Netflix-Abonnenten auch ein großes Interesse an Filmen hätten. Das sei wie bei DVDs zu betrachten. Problematisch sei aber, dass die Online-Serien in das ohnehin immer knapper werdende Zeitbudget hineinfressen: „Eine Serie passt mit ihrer kürzeren Dauer besser rein als nochmal loszugehen ins Kino und einen Film über zwei Stunden anzugucken.“

Die Kinobranche habe sich nun Frankreich zum Vorbild genommen und wolle im Herbst ein Kinofest veranstalten, an dem auch Wollenschläger teilnehmen will, wie auch sein Kollege Jürgen Graf in Bietigheim-Bissingen. Die konkrete Planung stehe noch nicht, aber grundsätzlich gehe es darum, an drei bis vier Tagen viele Filme zu zeigen und dafür günstige Eintrittskarten zu verkaufen (fünf Euro), verrät Wollenschläger.

Rainer Storz, Geschäftsführer vom Verein Kinokult, der Programmkinos in Ludwigsburg (Caligari, Luna und Scala-Kino) und in Fellbach (Orfeo) betreibt, beobachtet in der deutschen Kinobranche seit fünf Jahren einen Rückgang bei den Ticketverkäufen. „Im letzten Jahr hatten wir jedoch erfreulicherweise dank einiger Überraschungserfolge und Langläufer zum Jahresbeginn und zum Jahresende zahlreichen Schulkinovorstellungen und Sonderveranstaltungen ein Plus von 1,7 Prozent zu verzeichnen“, sagt Storz. Im Jahresvergleich 2018 zu 2014 habe aber auch Kinokult etwa 24 Prozent an Besuchern weniger erreicht. Kino, so Rainer Storz, funktioniere vermehrt als „Event“. Für Programmkinos seien dabei Filmvorführungen mit anschließenden Gesprächen in Anwsenheit der Filmemacher wichtig. Diese Veranstaltungen seien jedoch mit einem größeren zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden.

Ein weiteres Erfolgsrezept ist laut Storz guten, persönlichen Service im Kino anzubieten. Auch ein Programmheft mit Beschreibungen zu Filmen herauszugeben, die nicht die mediale Aufmerksamkeit erhalten wie das Blockbusterkino, findet Storz wichtig. Sofern es die finanziellen Mittel erlauben seien auch Investitionen in Bild, Ton und Komfort ein guter Weg gegen den Zuschauerschwund.