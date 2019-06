Nach zwei- beziehungsweise zweieinhalbjähriger schulischer Ausbildung wurden in der festlich geschmückten Aula der Ludwigsburger Robert-Franck-Schule 124 Absolventen der Sommerprüfung in den Ausbildungsberufen Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute für Verkehrsservice, Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung und Fachkräfte für Lagerlogistik verabschiedet.

Die Abschlussfeier stand unter dem humorvollen Motto „Welcome to Hollywood – vom Hugo zum Boss!“ und wurde von der Klasse W1KS1X und ihrer Lehrerin Ulrike Reißner und der Klasse W1SP1 und ihrem Lehrer Timo Adam mit viel Engagement vorbereitet und durchgeführt – angefangen bei der festlichen Dekoration über die Programmgestaltung bis hin zum reichhaltigen Buffet. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Schulleiter Wolfgang Ulshöfer bedankte sich in seinem Willkommensgruß bei den anwesenden Lehrern sowie den zahlreichen Vertretern der Ausbildungsbetriebe für die in den letzten Jahren geleistete Bildungsarbeit. In seiner Ansprache betonte er, dass die Schüler mit dem vorliegenden Abschluss eine gute Weiche für den weiteren Lebensweg gestellt haben. „Lernen Sie in einer reizüberfluteten Welt sich auf neue Weise auf sich selbst zu besinnen“, mahnte Ulshöfer nachdenklich. Er gab den bisherigen Schülern aber auch den Rat: „Ich wünsche Ihnen die richtigen Freunde, wenn die eigenen Kräfte einmal nicht ausreichen“.

Abteilungsleiterin Sabine Schröder wies die Absolventen darauf hin, dass in der Ausbildungszeit viele Herausforderungen zu meistern waren, „aber die Zukunft hält auch viele Chancen für Sie bereit.“

Kurze Erfolgsbilanz

Anschließend zogen Ulshöfer und Schröder eine kurze Erfolgsbilanz der diesjährigen Sommerprüfung. Von den insgesamt 124 Prüflingen erhielten 13 Schüler einen Preis und 27 eine Belobigung. Den besten Notendurchschnitt mit der Traumnote 1,3 erreichte die angehende Kauffrau für Verkehrsservice, Katharina Konrad (Klasse W2KS1X) von der DB Fernverkehr AG.

Die besten Auszubildenden bei den Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung sind Mareike Fischer und Osman Coskun von der EGE Trans Internationale Spedition GmbH in Marbach mit einem Prüfungsdurchschnitt von jeweils 1,6 und die beste Auszubildende bei den Kaufleuten für Büromanagement ist Jasmin Häfele vom IB Bildungszentrum Asperg mit einem Durchschnitt von ebenfalls 1,6.

Bei den Fachkräften für Lagerlogistik hat Stefan Barth-Jung von der Große-Vehne-Spedition-GmbH Kornwestheim mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,7 das beste Ergebnis erzielt, teilt die Schule mit.