Bewegt blickten sich Claude Vanel und Heinz Hähnle in die Augen, als sie an jenen Moment zurückdachten, an dem sich die beiden Männer kennenlernten und damit den Anstoß gaben für die Städtepartnerschaft zwischen dem südfranzösischen Valréas und Sachsenheim. „Ich habe Kontakte mit Claude Vanel auf einem Geschäftsessen meines Unternehmens geknüpft. Er erzählte mir, dass er für seine Tochter France eine Brieffreundin sucht. Meine eigenen Kinder waren dafür noch zu klein, aber mein Patenkind Christiane hatte damals genau das richtige Alter“ erzählt Heinz Hähnle.

Zwischen Chorleiterin Christiane Hähnle und France Vanel aus der Provence entwickelte sich so ab dem Jahr 1980 eine Brieffreundschaft. „In dieser Zeit suchte auch Hermann Albrecht, Ehrenbürger und ehemaliger Rektor der Realschule Sachsenheim, eine Partnerschule in Frankreich. Aus unserer Brieffreundschaft entstanden auch Beziehungen zwischen den beiden Kommunen. 1992 war erstmals ein Chor aus Sachsenheim in Valréas zu Besuch“, schilderte Christiane Hähnle.

Viele Freundschaften

Oft tauschten die Besucher des großen Festabends am Freitag im Sachsenheimer Kulturzentrum Anekdoten über die Anfangszeit der inzwischen 25-jährigen Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden aus. „Eine 25 Jahre andauernde Städtepartnerschaft alleine ist nichts Besonderes. Außergewöhnlich aber ist die Lebendigkeit, mit der sie zwischen Valréas und Sachsenheim gelebt wird“, betonte die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Karin Wycisk. Seit der Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrags im Jahr 1991 und drei Jahre später der offiziellen Partnerschaftsurkunde sind Freundschaften auf vielfältigen Ebenen gewachsen.

„Vielen Ehrenamtlichen ist es gelungen, die Städtepartnerschaft attraktiv zu gestalten. Einige davon sind bereits seit 25 Jahren dabei und aus unserer Partnerschaft nicht mehr wegzudenken“, erklärten Karin Wycisk und ihre Kollege Alain Tailland aus Valréas einhellig. Viele dieser Ehrenamtlichen waren vor rund zwei Wochen in Frankreich, um den besonderen Geburtstag der Verbindung der beiden Städte zu feiern.

Eine 30-köpfige Delegation aus Valréas wiederum weilte am Wochenende in Sachsenheim, um hier auf das Jubiläum der Beziehungen anzustoßen. Auch zwischen Sachsenheims neuem Rathauschef Holger Albrich und seinem französischen Amtskollegen Patrick Adrien haben sich inzwischen freundschaftliche Bande entwickelt.

Ein wertvolles Geschenk

Bürgermeister Albrich, der sehr gut Französisch spricht, verwies in seiner Festrede darauf, dass die Freundschaft zwischen beiden Städten ein sehr wertvolles Geschenk sei. „Dies müssen wir pflegen und schützen. Deshalb bedanke ich mich bei allen, die in den vergangenen 25 Jahren die Städtepartnerschaft weiterentwickelt haben. Sie ist ein Geschenk auf persönlicher Basis, aber auch noch in viel weiterem Sinn“, erläuterte Albrich.

Die Städtepartnerschaft fördere die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland und damit auch die europäische Integration, so der Sachsenheimer Bürgermeister.

Er rief dazu auf, nicht die Dinge, welche beiden Völker trennten, in den Fokus zu rücken, sondern für einen intensiven Austausch auf allen Ebenen zu sorgen, besonders auch bei den jungen Menschen. „Ich möchte eine ‚Task Force‘ einrichten, um gemeinsam mit den Freunden aus Valréas zu überlegen, wie wir in Zukunft unsere Kontakte noch verstärken und dabei auch neue Akteure einbeziehen können“, sagte Albrich.

Für Patrick Adrien ist dabei schon ein erster Anfang mit der Anbahnung der Verbindungen zwischen den örtlichen Wirtschaftsvertretern gemacht. Nachdem im vergangenen Jahr Repräsentanten der Unternehmen aus Valréas in Sachsenheim waren, freut sich Adrien schon auf den Gegenbesuch im kommenden Jahr in Frankreich. „Dieses Partnerschaftsjubiläum soll uns alle noch einmal daran erinnern, wie wichtig es ist, den Frieden zwischen den beiden Völkern zu erhalten, gerade in der heutigen Zeit, in welcher der Frieden in Europa so zerbrechlich scheint“, unterstrich Adrien.

Gemeinsam mit Albrich erneuerte er feierlich das Partnerschaftsgelöbnis zwischen den beiden Gemeinden. Natürlich gab es bei der vom Chor „tonART09“ musikalisch umrahmten Feierstunde auch Geschenke.

Besonders eindrucksvoll war ein Modell des Sachsenheimer Wasserschlosses, welches der Künstler Jean-Claude Vangierdegom aus Valréas mitgebracht hatte und das in großem Format auch in Frankreich zu sehen ist.