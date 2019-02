Bietigheim-Bissingen Jetons unter dem Hammer

Bietigheim-Bissingen / bz

Über Jahrzehnte hinweg wurde eine Jeton-Sammlung mit großem Aufwand und voller Leidenschaft individuell zusammengetragen. Jetzt kommt sie am 22. Februar im Auktionshaus Christoph Gärtner in Bietigheim-Bissingen unter den Hammer. Die einzigartige Sammlung enthält über 2400 verschiedene Casino-Spieljetons unterschiedlichster Couleur und Materialien. Die Jetons, auch bekannt als Casinotoken, Spielchips oder Schecks, nehmen den Betrachter mit auf eine Zeitreise durch die schillernde Welt internationaler Spielcasinos und erzählen gleichzeitig auch die Geschichte des Spielgeldes. Die umfängliche Sammlung sei auch hervorragend als museales Objekt geeignet, heißt es in einer Mitteilung des Auktionshauses.

Die Sammlung beinhaltet nicht nur historische Jetons aus der Zeit etwa von Fiches und Mils, die auf die französischen Quadrille-Sets von 1752 zurückgehen, sondern auch eine große Auswahl an Pokerchips ab dem 19. Jahrhundert bis heute, davon viele auch in vielen, hohen Wertstufen.

Zu entdecken sind Beispiele aus der Zeit der frühen Pokerspieler, die nicht nur Goldstücke, Goldnuggets, Goldstaub oder Münzen, sondern auch „Chips“ verwendeten. Diese bestanden hauptsächlich aus Knochen, Holz, Papier und einer Zusammensetzung aus Ton und Schellack. Zwischen den 1880er- und den späten 1930er-Jahren wurden Pokerchips mit Tonzusammensetzung verwendet, die von etlichen Firmen in über 1000 Designs hergestellt wurden.

Die formgepresseten Ton-Token sowie die farbigen Metall- und Spritzgussjetons der Sammlung wurden in Tischspielen verwendet, und die ebenfalls enthaltenen Metall-Token-Münzen kamen meist in Spielautomaten zum Einsatz.

Ausrufpreis: 35 000 Euro

„Faites vos jeux – machen Sie Ihr Spiel!“ Lange Zeit beherrschten weiße, blaue, rote und gelbe Jetons die Spieltische. Die in großer Zahl vorhandenen modernen Chips mit ihren fantastischen Farben stehen dazu in einem reizvollen Kontrast.

Auch zahlreiche rechteckige Spieltafeln mit Seriennummern für Tischspiele mit hohem Einsatz sind in der Sammlung zu finden. Außergewöhnliche Stücke, darunter die „Mutter von Monte Carlo“, die Siam-Token (heutiges Thailand) aus Porzellan oder Perlmutt, der elfenbeinfarbene Jeton aus dem „Königreich Westfalen“ und Silbermünzen sind Teil dieses außergewöhnlichen Loses.

