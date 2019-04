Dreieinhalb Tage war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Südwesten unterwegs, um, wie er sagt, „ein Gefühl zu kriegen, wie unsere Entscheidungen vor Ort beim Bürger ankommen“. Wie er bei einem Besuch im Schwarzwald feststellte, kommen viele Entscheidungen gar nicht gut an. „Die glauben alle, ich will sie nur ärgern“, schilderte Spahn am Samstagmittag im Bietigheimer Kleinkunstkeller, seiner letzten Station, seine Erfahrungen. Auch in Bietigheim gab es Kritik – aber auch viel Applaus für den Minister.

Für Spahn war es nicht der erste Besuch an Enz und Metter. Vor eineinhalb Jahren war er schon einmal hier, damals noch nicht als Minister. Der Landtagsabgeordnete Fabian Gramling, mit dem Spahn per du ist, hatte einen weiteren Termin ermöglicht. Für den CDU-Stadtverband eine gern wahrgenommene Gelegenheit, sich angesichts der bevorstehenden Kommunalwahlen zu präsentieren. „Wir setzen auf Sie. Sie sind einer der Hoffnungsträger der CDU“, begrüßte Stadtverbandsvorsitzender Kai Hofmann den Gast aus dem Münsterland.

Spahn selbst räumte in einer kurzen Rede ein, dass die Regierungspartei CDU Vertrauen verloren habe. Ihm stecke die Wahl 2017 noch in den Knochen. Dies betreffe auch das Thema Pflege. Sein Ziel sei es, dieses Vertrauen zurückzugewinnen – durch Diskussionen in der Sache („Wir brauchen mehr gute Debatten“) und durch Entscheidungen. Dabei mahnte er zur Geduld, es gehe nur Schritt für Schritt voran, aber die Richtung müsse stimmen.

Ob das so ist, darüber gab es aber auch in Bietigheim unterschiedliche Ansichten, wie die anschließende Fragerunde zeigte. So nahm Frauenarzt Dr. Arno Steilner das am 1. Mai in Kraft tretende Gesetz des Ministers (TSVG) ins Visier, mit dem Spahn Fachärzte verpflichten will, fünf zusätzliche Sprechstunden anzubieten. Es sei ein Eingriff in die ärztliche Autonomie, der die ganze Planung durcheinanderbringe. Spahn, der die Diskussion im Kleinkunstkeller nicht scheute und mit dem Mikro in der Hand auf der Bühne ganz vorne stand, den Fragern direkt zugewandt, erwiderte, es gebe dafür auch mehr Geld, außerhalb des Budgets. Und: Für Ärzte, die jetzt schon mehr als 25 Sprechstunden machten, ändere sich gar nichts.

Ingrid Zeller, Geschäftsführerin zweier ambulanter Pflegedienste, bemängelte, dass die Rahmenbedingungen in der Pflege „granatenmäßig“ schlechter würden. Die Pflicht zur Dokumentation nehme zu viel Zeit weg. Auch Steilner hatte sich zuvor aus Ärztesicht beklagt, dass die Bürokratie „die Zeit am Patienten“ stehle.

Spahn verteidigte sich damit, dass nicht alles, was mit Bürokratie zusammenhänge, aus seinem Ministerium komme. Eine kleine Erleichterung gebe es zum Beispiel ab dem 1. Mai bei der Genehmigung von Taxikosten in der Pflege. Er setzte zudem darauf, dass es durch die Digitalisierung besser werde, wenn etwa Sprachsoftware Vorgänge automatisch dokumentiere. Zeller, die viele weitere Punkte wusste, mahnte er zur Geduld. Vieles gehe eben nur Schritt für Schritt.

Spahn stellte klar, dass die angestrebte bessere Bezahlung von Pflegekräften, um den Beruf attraktiver zu machen, nicht zu erreichen sei, ohne dass nicht auch der Eigenanteil der Heimbewohner steige. Eine faire Finanzierung in der Pflege sei indes „eine der größten Fragen, die wir lösen müssen.“ Doch: „Wir haben das im Blick“, so Spahn – eine Formulierung, die er öfter gebrauchen sollte.

Weitere Themen waren unter anderem die von Spahn eingeführte Pflegeuntergrenze, die Karin Wittig ansprach. Der Minister gab zu, dass es schwierig sei, hier die richtige Balance zu finden. Zur Zeitarbeit in der Pflege, die von Heide König kritisiert wurde, sagte er, diese sei Ausdruck des Mangels, er wolle im Moment hier noch nicht eingreifen. Die Hoffnung sei, stattdessen mehr Fachkräfte zu finden.

Image der Pflege verbessern

Apropos Fachkräfte: Hier räumte der Minister ein, dass die Visa-Erteilung für ausländische Kräfte oft schwierig sei. Spahn zog einen Vergleich zu abgelehnten Asylbewerbern: „Die einen kriegen wir nicht rein, die anderen nicht raus.“

Insgesamt sei es auch wichtig, nicht immer nur negativ über die Pflegesituation zu sprechen. „Ich habe noch nie den Begriff Pflegenotstand in den Mund genommen“, so Spahn. Der Berufsstand müsse bei der Schaffung eines positiven Images mithelfen.

Positiv sah eine Mutter, die ein krankes Kind hat, auch den Einsatz Spahns für eine gesetzliche Neuregelung, um die Zahl potenzieller Organspender zu erhöhen. „Wir brauchen Sie“, meinte sie in einer sehr emotionalen Wortmeldung zu dem Minister.

Dieser wurde nach der sehr lebhaften, aber weitgehend sachlichen Debatte mit Applaus, einer Flasche Wein und vielen Wünschen aus Bietigheim im Gepäck verabschiedet.