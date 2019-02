Jederzeit empfangsbereit

knz

Man erinnert sich kaum noch wie man vor etwas mehr als zehn Jahren überhaupt überleben konnte. Wie schwierig war es mit entfernten Familienmitgliedern oder Freuden sich auszutauschen, es war teuer mit einer SMS mal soeben ein Treffen zu vereinbaren. Ja, wirklich es gab eine Zeit vor Whatsapp. Am gestrigen Sonntag waren es auf den Tag genau zehn Jahre das dieser Kurznachrichtendienst gegründet wurde. Und gewohnheitsmäßig sind nun fast alle immer empfangsbereit für die wichtigen Dinge im Leben. Nicht nur für kurze Nachrichten, auch für Fotos von allerlei Speisen und Getränken, auch für zottige bebilderte Witzchen, für Filmchen, die die Welt nicht braucht, oder für Sprachnachrichten, die der Absender wohl besser in einem Telefonat gesprochen hätte. Kurzum wir sind in Echtzeit vernetzt, und wir können endlich kontrollieren, ob unser Adressat auch wirklich unsere Nachricht beachtet hat. J