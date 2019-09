Nach 24 Jahren im Amt wird Volker Godel aus gesundheitlichen Gründen in Ingersheim nicht noch einmal als Bürgermeister antreten. Am gestrigen Donnerstag hat er seine Entscheidung dem Gemeinderat mitgeteilt, seine Amtszeit läuft Anfang Mai 2020 aus. Bis dahin will Godel noch einige kommunalpolitische Weichen stellen, zum Abschluss sich mit Ratschlägen aber zurückhalten, so der 59-Jährige im Interview mit der Bietigheimer Zeitung.

Das Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ wird erweitert und mit „Beeten II“ ist eine neues Baugebiet in Planung. Warum jetzt der Verzicht aufs Bürgermeisteramt?

Volker Godel: Zunächst einmal, zu jedem Zeitpunkt der Beendigung einer Dienstzeit müssen anstehende Aufgaben fortgeführt werden, ansonsten hätte man ja vorher etwas falsch gemacht. So hat der Verband Region Stuttgart im Sommer 2015 ein halbes Dutzend regionaler Gewerbeschwerpunkte ausgewiesen. Vertreter der Region haben in den letzten Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass Ingersheim der einzige Standort wäre, bei dem schon bauliche Aktivitäten entwickelt würden und vorausschauend bereits Grunderwerb für weitere Bebauungsabschnitte erfolgt sei. Die weitere Entwicklung und Erschließung wird die Gemeinde in den nächsten Monaten noch viel beschäftigen. Und beim Baugebiet „In den Beeten II“ steht die Umlegung vor dem Abschluss. Die Zeitdauer ist aber immer auch von einer Vielzahl von Beteiligten abhängig. Auch bei diesem Thema dürfte in der nächsten Zeit noch Bewegung reinkommen.

Gab es neben den gesundheitlichen Gründen noch andere Beweggründe?

Der gesundheitliche Aspekt stand so sehr im Vordergrund, dass eine im Normalfall übliche Abwägung zwischen Für und Wider eines Wiederantritts zur Wahl keine Rolle gespielt hat.

Wie sehr hat die Zusammensetzung des neuen Gemeinderates eine Rolle gespielt?

Bei jetzt fünf Gemeinderatswahlen, die ich begleiten durfte, hat es immer personelle Veränderungen in der Zusammensetzung des Gremiums gegeben. Das ist Demokratie. Insoweit ist die Zusammensetzung eines Gremiums immer auch bis zu einem gewissen Grad ein Spiegelbild der Gesellschaft. Aktuell gehe ich davon aus, dass auch der neue Gemeinderat mehrheitlich für eine Fortsetzung der bisherigen Gemeindeentwicklung steht. Die Einbeziehung zusätzlicher Aspekte muss dabei ja kein Fehler sein.

Gibt es für Sie noch Unerledigtes?

Gemeindeentwicklung ist ja nichts Statisches. Da wird es nie einen Zeitpunkt geben, zu welchem keine Entwicklung mehr eintritt.

Die Ortskernsanierungen in all ihren Facetten stellen beispielsweise eine Daueraufgabe in Ingersheim dar. Neue Herausforderungen ergeben sich aus der technischen Entwicklung oder durch neue Aufgabenzuweisungen, auch durch Bund oder Land. Beispielsweise wird künftig den Themen Mobilität und der Weiterentwicklung des ÖPNV, neben der Infrastruktur der Wasserversorgung, eine größere Rolle zukommen. So wie wir bei Fragen der Verkehrslenkung oft mit übergeordneten Interessen konfrontiert wurden, so sehe ich bei der Radverkehrsplanung Ansätze, die wir auf der Basis des bereits untersuchten weiterverfolgen können.

Wir sollten aber nicht vergessen, dass aufgrund der Komplexität und Kosten vieler Projekte auch von einem engagierten Gemeinderat und einer leistungsbereiten Verwaltung nicht alles gleichzeitig angegangen werden kann.

Das ist jetzt aber kein Wink an den oder die Nachfolger(in)?

Jede und jeder bringt sich für ein Amt oder Mandat mit der ganzen Persönlichkeit ein. Dazu gehört das Setzen eigener Akzente. Das Bürgermeisteramt zeichnet sich nach wie vor durch eine im Vergleich große Gestaltungsfreiheit aus, auch wenn Spielräume durch externe Vorgaben von oben zunehmend eingegrenzt werden. In vielen Bereichen verbleibt aber immer noch ein Spektrum an Möglichkeiten, das es gemeinsam mit dem Gemeinderat auszufüllen gilt.

Bereuen Sie eine kommunalpolitische Entscheidung, die in Ihrer Amtszeit gefallen ist?

Seit 1999 betreiben wir in Ingersheim Maßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm. In den ersten Jahren konnten wir wertvolle Impulse geben. Beim Grunderwerb waren wir dabei sicher in dem einen oder anderen Fall, aufgrund der finanzieller Rahmenbedingungen, vielleicht zu vorsichtig.

Auf was sind Sie stolz?

Das obliegt der Beurteilung anderer.

Muss der nächste oder die nächste Verwaltungschef(in) Französisch können?

Viele aus der mittleren und älteren Generation in unserer elsässischen Partnergemeinde sprechen gut Deutsch. Bei offiziellen Anlässen oder auch regelmäßigen Besuchen in deren weiterer Partnergemeinde in Mauriac in der Auvergne sind ordentliche Französischkenntnisse sicher von Vorteil.

Was wünschen Sie sich für Ingersheim?

Zunächst hoffe ich, die Kommunalpolitik noch ein gutes halbes Jahr aktiv begleiten zu können. Zum Abschluss meiner dritten Amtszeit werde ich mich dazu sicher aus meiner subjektiven Sicht äußern, auch wenn Sie davon ausgehen dürfen, dass ich mich mit Ratschlägen sehr zurückhalten werde.

Vielen Dank für das Gespräch.