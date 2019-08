Themen in diesem Artikel BZ

Rudolf Kürner ist seit Mai 1990 Rathauschef von Markgröningen. Damit ist er der Bürgermeister im Landkreis mit den meisten Jahren im Amt. Die BZ hat sich mit ihm über fast drei Jahrzehnte als Stadtoberhaupt unterhalten. Kürner, der aus Neckartenzlingen stammt, spricht über besondere Erlebnisse, die er während seiner vier Amtszeiten hatte.

War es Ihr Ziel so lange Bürgermeister zu sein oder hat sich das ergeben?

Rudolf Kürner: Ich hatte eigentlich gar nicht vor, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Meine Eltern wollten, dass ich Elektroniker werde. Unser Nachbar war Bürgermeister, seine Kinder waren meine Kumpels. Er fragte mich, ob ich Lust hätte, eine Lehre im Rathaus zu machen. Am Anfang war es schwer, ich habe die Amtssprache nicht verstanden. Als beispielsweise der Bürgermeister sagte, er brauche den Konzessionsvertrag, hatte ich keine Vorstellung, was das sein soll. Ich komme aus einer Familie mit fünf Kindern, wo zum Beispiel über Politik wenig gesprochen wurde. Anfangs beherrschte ich die Amtssprache nicht. Aber irgendwann ist der Funke übergesprungen und ich hatte Freude am Beruf. Ich holte meine Fachhochschulreife nach, studierte an der Verwaltungshochschule, und dann ging es nach oben. Allerdings war es ein Versorgungsrisiko in der ersten Amtsperiode Bürgermeister zu werden. Scheitert ein Bürgermeister bei der ersten Wiederwahl, steht man ohne Versorgung da. Trotzdem hatte ich keine Angst, ich bin von den Bürgern und der lokalen Politik, als neuer Bewerber um die Bürgermeisterstelle sehr offen aufgenommen worden.

Welche Person stand Ihnen zu Beginn zur Seite?

Als ich in Markgröningen mein Amt neu und von außen kommend antrat und im Grunde genommen niemanden kannte, hat mich der damalige Kämmerer Kurt Roller sehr unterstützt. Ich bin ihm ewig dankbar für seine Tipps und seine Hilfe. Manchmal rutscht einem eben am Anfang auch mal was Falsches raus, wenn man die Menschen noch nicht kennt.

Wie zum Beispiel?

Einmal als ich erst kurz im Amt war, habe ich mich in einem örtlichen Ladengeschäft etwas ungeschickt über einen Nachbarn ausgedrückt und konnte nicht wissen, das dessen Schwiegertochter neben mir stand. Das war sehr peinlich, ist mir seitdem aber nie mehr passiert.

Was halten Sie eigentlich von verkürzten Amtsperioden? Sind Sie dafür?

Überhaupt nichts, denn man braucht für größere Projekte einfach die nötige Zeit zum Gestalten, ohne ständig im Wahlkampf zu sein. Ich bin dafür, dass es so bleibt wie bisher. Früher dauerte die zweite Amtsperiode sogar zwölf Jahre.

2022 sind wieder Wahlen in Markgröningen. Möchten Sie nochmal antreten?

Nein. Ich habe fast 50 Berufs- und Ausbildungsjahre hinter mir und ich finde, das reicht dann auch.

Sie befinden sich in der vierten Amtsperiode und sind seit Mai 1990 der Rathauschef Markgröningens. Wie hat sich der Kontakt zu den Bürgern im Laufe der Jahre entwickelt?

Der Kontakt war von Anfang an sehr gut. Gleich bei meiner Bewerbung hatte ich eine riesige Resonanz bei der Bevölkerung. Ich bin gern unter Menschen und treffe mich gern mit Vereinen. Man sagt mir nach, dass ich authentisch sei.

Heißt das, dass der Ton nie richtig rau geworden ist? Wurden Sie nicht, wie andere Bürgermeister, schon mal bedroht?

Doch. Vor elf Jahren gab es eine Jugendbande, die das Leben der Bewohner der Innenstadt schwer gemacht hat. Der Kopf der Bande war ein junger Kosovo-Albaner, der ausgewiesen worden ist. Er machte mich dafür verantwortlich, obwohl ich gar nichts damit zu tun hatte.

Hatten Sie zu dem Zeitpunkt Angst? Haben Sie die Drohung ernst genommen?

Ja. Polizeiautos fuhren vor unserem Haus auf und ab, und meine Nachbarn wurden informiert. Meine Schwiegermutter bekam es übers Radio mit und rief mich weinend an.

Hatten Sie jemals den Gedanken, aufzuhören?

In Neckartenzlingen hatten meine Frau und ich ein Haus, in dem wir glücklich lebten. Wir hatten den Auszug unterschätzt. Nach dem Umzug war das Heimweh stark. Ich war zwar glücklich, aber meine Frau und ich trauerten auch unserer alten Heimat nach. Es war eine schwierige Zeit. Trotzdem haben wir es geschafft, hier ein Umfeld zu festigen und in Markgröningen heimisch zu werden.

Wie sind Sie überhaupt nach Markgröningen gekommen?

Das war Zufall, ich habe für den Oberbürgermeister in Filderstadt als persönlicher Referent gearbeitet. Mein Vorgänger Heinrich Vogel rief den Personalleiter bei uns in einer anderen Angelegenheit an, sie kannten sich aus dem Studium. Er erzählte ihm, dass bald Bürgermeisterwahl sei und dass es keinen Bewerber gebe. Daraufhin meinte unser Personalchef: Bei einem Kollegen im Haus rechnen wir jeden Tag damit, dass er sich mal bewirbt. So beschloss ich, mir Markgröningen anzuschauen. Das habe ich dann an einem Sonntag mit meiner Frau und unserer Patentochter gemacht. Dann habe ich mich ins Blaue hinein beworben und gleich 73 Prozent der Stimmen bekommen. Diese Entscheidung, mich ganz neutral zu bewerben, in einem Ort ohne jegliche Bekannte, habe ich nie bereut.

Was macht ihrer Meinung nach einen guten Bürgermeister aus?

In jeder Stadt gibt es ein Netzwerk an Beziehungen, je tiefer man dort eindringt, desto besser kann man sich darin bewegen und das Vertrauen der Menschen gewinnen. Man muss die Leute ernst nehmen, darf nichts beschönigen, aber auch nichts schlecht reden.

Sie haben zwar mehrmals das Vertrauen der Markgröninger gewonnen. Kam es aber trotzdem vor, dass Sie sich unsicher gegenüber einem Gegenkandidaten gefühlt haben?

Ja. Das erste Mal hatte ich einen ernsthaften Gegenbewerber, das war der Hauptamtsleiter aus Marbach, der hatte ähnliche Qualifikationen wie ich.

Haben Sie bestimmte Visionen, die noch nicht verwirklicht wurden?

Eine Vision ist die Stadtbahn. Ich werde das in meinen zweieinhalb Jahren, in denen ich noch im Amt bin, nicht mehr hinkriegen. Ich wünsche mir aber dass ein Bescheid vom Verkehrsministerium für die Bezuschussung, das sind immerhin 80 Prozent der Kosten, noch kommt, solange ich Bürgermeister bin. Da setzte ich auch auf den neuen Bürgermeister von Ludwigsburg. Die Sitzungen mit Ludwigsburg und dem ehemaligen Oberbürgermeister waren leider mitunter sehr problematisch. Aber jetzt kann es klappen. Ich bin ein Optimist und glaube fest daran.