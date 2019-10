Die Ingersheimer Hauptamtsleiterin Stefanie Burk, verantwortlich für den Bereich Kinderbetreuung, stellte am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung im Vereinsheim Schönblick in Kleiningersheim den Kinderbetreuungsentwicklungsplan 2019 bis 2022 vor.

Die dem Plan zugrundeliegenden Zahlen vom Stichtag 1. September 2019 seien bereits nicht mehr aktuell, eröffnete Stefanie Burk ihren Vortrag. „Nichts ist beständiger als der Wandel – dieses Sprichwort trifft besonders auf die Entwicklungen der letzten sechs Wochen zu“, so ihre Erkenntnis. Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen bei der Kleinkinderbetreuung (0 bis 3 Jahre), im Kindergarten (3 bis 6 Jahre) und in der Schulkindbetreuung (6 bis 10 Jahre) sei anhaltend sehr hoch.

Aktuell besuchen 348 Kinder im Alter zwischen 11 Monaten und 10 Jahren die Einrichtungen, davon 40 Kinder unter drei Jahren, 176 im Kindergartenalter und 132 Schulkinder. Im Fokus für den Entwicklungsplan stehen aber für die kommenden Jahre auch die Herausforderungen, die durch Zuzüge von Familien und die weitere Aufnahme von Flüchtlingskindern entstehen. Die außerordentlich gute Auslastung habe bereits zur Folge, dass kaum noch Reserveplätze vorhanden seien. In der Summe aller Einrichtungen ständen mit Juli 2020 noch 19 freie Plätze für Zuzüge zur Verfügung. Bereits jetzt seien in den Kleinkindgruppen die Kapazitäten begrenzt.

Entlastung soll der neue Kindergarten auf dem Cramer-Wanner-Areal bringen. Dennoch müsse man im Bereich der Kleinkindbetreuung zukünftig Faktoren wie den Zuzug von Familien und der damit steigenden Nachfrage in die Kalkulationen einbeziehen.

Dies gelte auch im Bereich der Betreuung von Kindergartenkindern. Im Kinderhaus Uhlandstraße und im Schönblickkindergarten sind nahezu alle Plätze bis 2020/2021 belegt. Die Nachfrage nach Plätzen für Zweijährige übersteige das vorhandene Platzangebot. Hier komme es auf mittel- und langfristige strategische Überlegungen an, um neue Betreuungsplätze zu schaffen.

Bei der Schulkindbetreuung wurden für das neue Schuljahr 132 Kinder angemeldet. Trotz des inzwischen in Betrieb genommenen Neubaus in der Schillerschule sei die Kapazitätsgrenze bereits erreicht. Auch stoße man damit an personelle Grenzen. Eine besonders hohe Nachfrage gibt es auch beim Essensangebot. Für 134 Kinder in den Krippen- und Kindergartengruppen und für 83 Schulkinder werde regelmäßig ein warmes Mittagessen ausgegeben.

Im Personalbereich konnten vakante Stellen zügig wiederbesetzt werden. Zwar mache der Fachkräftemangel auch nicht vor Ingersheim halt, so Stefanie Burk, aber man stehe im Vergleich zu anderen Kommunen relativ gut da. Ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, habe deshalb auch in Zukunft hohe Priorität.

Durch alle Fraktionen wurde den Darlegungen von Stefanie Burk großes Lob ausgesprochen. Carmen Buchgraber-Musch (FWV) hätte nie gedacht, „dass es so explodiert“ und begrüßte, dass die Kinder „so gut in einem sozialen Netzwerk“ untergebracht seien. Für gutes Personal „sei jeder Cent gut investiert“.

Thorsten Majer (SPD) appellierte auch an die Eltern, im Umgang mit dem Personal einen anderen Tonfall anzuschlagen: „Man sollte normaler miteinander umgehen und auf Augenhöhe“, besonders im Hinblick auf die Arbeit, die die Betreuer leisten.

Bürgermeister Volker Godel wies darauf hin, dass bei den Schulkindern die Kommune alles tue, um die Betreuung zu leisten, aber auch die Schulleitung in der Pflicht sei, ihre schulische Konzeption zu überdenken. Der Gemeinderat stimmte dem vorgestellten Kinderbetreuungsentwicklungsplan 2019 bis 2022 einstimmig zu.