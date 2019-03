Freiberg In 24 Stunden 70 200 Fahrzeuge

In 24 Stunden 70 200 Fahrzeuge

Freiberg / Günther Jungnickl

Auf Antrag der Freien Wähler hatte die Freiberger Stadtverwaltung die Ludwigsburger Firma BS Ingenieure mit einer Verkehrsanalyse beauftragt. Das Ergebnis wurde jetzt dem Gemeinderat vorgestellt.

Die letzte Verkehrsanalyse wurde 2009 noch von Schülern an den Ein- und Ausfallstraßen der Neckarstadt vorgenommen. Die Weiterentwicklung der Technik erlaubte es, am 15. November 2018 auf die Schüler zu verzichten, weil es inzwischen die Videoanalyse gibt. Herausgekommen ist dabei laut Bürgermeister Dirk Schaible „ein gutes Zahlenwerk für das weitere Vorgehen gegenüber dem Landkreis und der Landesregierung“.

Extremer Durchgangsverkehr

Denn dass Freiberg vor allem unter dem Durchgangsverkehr extrem leidet, ist seit spätestens 2009 aktenkundig, zumal die Autobahn mitten durch die Stadt führt und für den Grundlärmpegel sorgt.

Denn da wurde eine erste Analyse erstellt, die zum Teil erschreckende Zahlen ergab: Beispielsweise 18 700 Fahrzeuge auf der L 1138 aus und in Richtung Ludwigsburg, 10 600 Fahrzeuge auf der L 1129 aus und in Richtung Pleidelsheim und auch noch auf der L 1138 aus und in Richtung Benningen/Industriegebiet Neckar. Entsprechend hoch belastet waren innerorts auch die Ludwigsburger Straße, die Mühlstraße oder auch die Stuttgarter Straße, wie Diplomingenieur (FH) Thomas Glock für die Firma BS-Ingenieure dem Gemeinderat erkärte.

Im Vergleich zu 2009 gab es auch knapp zehn Jahre später noch einmal eine Steigerung auf der L 1113 (Bietigheim/Ingersheim) mit 14 300 Fahrzeugen (+6,7 Prozent), auf der L 1129 Richtung Pleidelsheim mit 11 450 Fahrzeugen (+8,0 Prozent) und der L 1138 Richtung Benningen mit 11 300 Fahrzeugen (+9,7 Prozent). Letzteres sei jedoch vermutlich der Sperrung der Benninger Neckarbrücke für den Schwerlastverkehr vor zwei Jahren zu verdanken, so Glock.

Keine Diskussion im Rat

Insgesamt werden die Straßen Freibergs Tag für Tag in 24 Stunden von rund 70 200 Fahrzeugen belastet, wobei der Durchgangsverkehr einen erheblichen Prozentsatz ausmacht. Vor allem in der West-Ost-Richtung (Ludwigsburg – Pleidelsheim/Benningen) sind das zwischen 6900 und 5900 Fahrzeuge. Aber auch über die Nord-Süd-Richtung bewegen sich ordentlich viele Fahrzeuge, vornehmlich durch die nördliche Ludwigsburger Straße in Richtung Hoheneck (bei einer Gesamtbelastung von 18 500 Fahrzeugen): Nämlich zwischen 7550 und 5930 Fahrzeugen. Der Rest ist Ziel- und Quellverkehr, wie die Fachleute sagen.

Der Gemeinderat nahm das Zahlenwerk ohne größere Diskussion zur Kenntnis. Aber der Technische Ausschuss des Gremiums soll sich jetzt Gedanken über weitere Maßnahmen zur Lärmminderung (unter der besonders viele Freiberger leiden), zur Verkehrssicherheit und Schadstoffreduzierung machen.