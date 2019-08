Der angespannte Wohnungsmarkt in Ludwigsburg wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Weil preiswerte Wohnungen fehlten, könnten keine neuen Arbeitskräfte aus anderen Regionen gewonnen werden. Zu diesem Ergebnis kommt unter anderem der „CityReport Ludwigsburg 2019“ des Immobilienverband Deutschland (IVD) der Region Süd e.V.

Die Lage am Wohnimmobilienmarkt in Ludwigsburg sei weitgehend unverändert. Nach wie vor bewegten sich die Preise auf hohem Niveau – ein Abschwung zeichne sich nicht ab, sagte der Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts Prof. Stephan Kippes laut Vebandsmitteilung.

In den vergangenen fünf Jahren hätten die Kauf- und Mietpreise in Ludwigsburg deutlich angezogen. Die Kaufpreise für freistehende Einfamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen aus dem Bestand seien um 33 Prozent bzw. 29 Prozent gestiegen. Der Anstieg für Mietwohnungen/Bestand sei mit 14 Prozent moderater ausgefallen.

Bei Kaufobjekten könne das Angebot an Wohnimmobilien die hohe Nachfrage nicht ansatzweise decken. Im Frühjahr 2019 hätten die Preise für ein freistehendes Einfamilienhaus durchschnittlich 630 000 Euro betragen, für ein Reihenmittelhaus/Bestand 470 000 Euro und für eine Doppelhaushälfte/Bestand 575 00 Euro.

Im innerstädtischen Bereich fänden Interessenten inzwischen zwar eine Auswahl an Neubauwohnungen, jedoch auf sehr hohem Preisniveau. In günstigeren Wohnlagen sei das Angebot, insbesondere im mittleren Preissegment, weiterhin zu gering.

Bis 5950 Euro

Für Eigentumswohnungen aus dem Bestand würden durchschnittlich Quadratmeterpreise zwischen 1280 Euro und bis zu 3400 Euro bezahlt. Bei Neubauobjekten liege der Preis zwischen 3700 und 4900 Euro. Im Spitzenwert würden im Durchschnitt 5950 Euro bezahlt.

Der Mietmarkt in Ludwigsburg sei seit Jahren angespannt, und es sei immer noch keine Besserung in Sicht. Vor allem für einkommensschwache Haushalte sei es immer schwerer, eine Wohnung zu finden, sagte der Regionalbeirat des IVD Süd e.V., Tobias Rienhard. Mittlerweile wirke sich die Wohnungsnot auch auf den Arbeitsmarkt aus. Insbesondere im produzierenden Gewerbe könnten keine Arbeitskräfte aus anderen Regionen hinzugewonnen werden, da diese in Ludwigsburg keine preiswerten Wohnungen finden würden.

Die Mieten für Altbauwohnungen liegen im Durchschnitt bei 9,80 Euro pro Quadratmeter, für Wohnungen aus dem Bestand bei 10 Euro pro Quadratmeter und für Neubauwohnungen bei 13 Euro pro Quadratmeter.