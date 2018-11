DAK-Gesundheitsreport  Immer mehr haben ein Rückenleiden

Kreis Ludwigsburg / Uwe Roth

Immer mehr Menschen im Landkreis Ludwigsburg leiden unter Rückenschmerzen. Doch die wenigsten gehen zum Arzt. Und auch die Prävention wird nicht ernst genommen. Doch insgesamt hat sich am Krankenstand, bezogen auf alle Erkrankungen, nichts verändert.

Laut dem am Mittwoch in Ludwigsburg vorgestellten Gesundheitsbericht der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) verursachten im vergangenen Jahr Erkrankungen im Muskel-Skelett-System die meisten Fehltage.

Pro 100 Beschäftigte im Landkreis ergaben sich rund 71 Fehltage aufgrund von Rückenschmerzen, heißt es im Report. Die Falldauer betrug im Schnitt 11,5 Tage. Jeder fünfte Patient (20 Prozent) meldete sich wegen Rückenprobleme krank. Im Vergleich: Wegen Kreislaufprobleme, Verdauungsstörungen oder einer Infektion kam lediglich etwa jedes 20. Kassenmitglied zum Arzt.

Wie viele Menschen im Kreis tatsächlich „Rücken haben“ lässt sich aus der Statistik nicht ersehen. Die große Mehrheit, so heißt es, meldete sich mit Rückenschmerzen nicht krank. „86 Prozent gehen mit Schmerzen zur Arbeit“, sagt Wolfgang Nitschke, Chef der DAK-Gesundheit in Ludwigsburg. Sie versuchten, zunächst allein mit den Schmerzen zurechtzukommen.

Etwa jeder vierte Betroffene war laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr wegen seiner Rückenbeschwerden beim Arzt. Die meisten suchten bei einem einzigen Mediziner Hilfe. 19 Prozent konsultierten zwei, vier Prozent drei Ärzte wegen ihrer Beschwerden.

Gefragt nach der konkreten Rückenschmerz-Behandlung gaben 65 Prozent der Betroffenen an, eine Physiotherapie bekommen zu haben. 38 Prozent erhielten Schmerzmittel, gut jede Fünfte bekam eine Spritze.

Bei etwa jedem Vierten wurde ein CT oder ein MRT des Rückens gemacht. Der Zusammenhang von Stress und Rückenschmerzen wurde in den Praxen kaum thematisiert. „Da sich Stress und psychische Belastungen stark auf die Rückengesundheit auswirken können, sollte dieser Aspekt stärker bei Diagnose und Behandlung berücksichtigt werden“, fordert Nitschke.

Die Wahrscheinlichkeit, sich wegen der Rückenschmerzen krank zu melden, steige jedoch mit der Stärke der empfundenen Schmerzen und dem Erkrankungszeitraum. Entscheidend sei, ob Beschäftigte häufig in unbequemer Körperhaltung arbeiten müssten, einem hohen Termin- und Leistungsdruck ausgesetzt seien oder ihren Job mit wenig Freude erledigten.

All diese Faktoren machten eine Krankmeldung wahrscheinlicher. Bei 74 Prozent schmerzt laut DAK-Report die Lendenwirbelsäule. 46 Prozent haben Probleme mit dem Nacken. Fast jeder Dritte gibt Schmerzen an mehreren Bereichen der Wirbelsäule an. Etwa jeder zehnte Rückenschmerz-Geplagte hat dabei starke bis sehr starke Schmerzen.

„Leider zeigt sich auch bei uns in Ludwigsburg, dass es trotz eines verstärkten Engagements im Betrieblichen Gesundheitsmanagement noch keine signifikante Verbesserung gibt“, so Wolfgang Nitschke.„Deshalb müssen wir gemeinsam mit Unternehmen das individuelle Arbeitsumfeld noch rückenfreundlicher gestalten.“ Die DAK bietet ihren Mitgliedern online Hilfe bei akuten und chronischen Rückenschmerzen an.

Impulse für die Gesundheit

„Wir informieren regelmäßig über den Krankenstand im Landkreis Ludwigsburg, um so Impulse für die Gesundheit der Beschäftigten zu geben“, sagt Nitschke. „Die fundierten Analysen helfen uns, noch gezielter beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ansetzen zu können und Arbeitgebern konkret Hilfe anzubieten.“ Damit sollten längere Ausfallzeiten durch Rückenleiden oder seelische Probleme vorgebeugt werden.“