Müllvermeidung Im Kampf gegen Plastikmüll hilft Müllvermeidung

Fünf Minuten benutzt, 500 Jahre Müll

Einfaches Plastikbesteck wird nur fünf Minuten benutzt, bleibt aber noch 500 Jahre als Müll vorhanden. Allein in Europa fallen Schätzungen zufolge so jährlich rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Nur knapp 30 Prozent davon werden zur Wiederverwertung wie bei Flaschen gesammelt, die übrigen 70 Prozent landen auf Müllkippen, in Verbrennungsanlagen oder in der Umwelt. Und oft sammelt sich der Müll dann auf den Weltmeeren, wo Fische daran verenden. dee