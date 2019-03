Schwerpunkt Kelten Hohenasperg: Sitz der Fürsten

Asperg / Heidi Vogelhuber

Heutzutage ist er vor allem durch die Festung bekannt, die als Gefängnis, genauer gesagt als Justizvollzugskrankenhaus sowie Sozialtherapeutische Anstalt Baden-Württemberg, genutzt wird: Der Asperg oder auch Hohenasperg genannt. Der Zeugenberg mit seiner dreieckigen Fläche von etwa sechs Hektar wurde ab 1535 als Festung ausgebaut, Bauelemente wie das Löwentor (1675) wurden im Frühbarock durch Herzog Wilhelm Ludwig ergänzt.

Da der Asperg eine markant sichtbare Landmarke ist, die die Umgebung um etwa 90 Meter überragt, steile Abhänge und ein breites Oberflächenplateau aufweist, bot sich der Hohenasperg für die Anlage eines Fürstensitzes geradezu an. Funde, die einen solchen Fürstensitz belegen würden, gibt es nicht, da die archäologischen Schichten durch die mittelalterliche und neuzeitliche Bebauung wohl weitgehend beseitigt wurden, wie Jörg Biel in seinem Textbeitrag in der „Vor- und Frühgeschichte im Kreis Ludwigsburg“ schreibt. Und doch ist man sich sicher: Schon in vorchristlicher Zeit, um 500 v. Chr., war der Hohenasperg ein überregional bedeutsames Zentrum frühkeltischer Zeit und blieb es bis etwa ins Jahr 650. Darauf lassen Funde aus den Berghängen schließen. Ursprünglich umgaben zahlreiche Großgrabhügel den Asperg, die auf Macht, Reichtum und Einfluss der Führungsschicht schließen lassen, heute jedoch größtenteils verschwunden sind.

Auf Prunkgräber gestoßen

Zwei ungewöhnlich reich ausgestattete Prunkgräber – Kleinaspergle (siehe Foto) und Grafenbühl – wurden durch Grabungen erschlossen. 1879 wollte Oskar Fraas, Leiter des Naturalienkabinetts Stuttgart, nach einem Beweis suchen, dass es sich beim Kleinaspergle mit einem Durchmesser von 60 Metern und einer Höhe von rund acht Metern, um einen Grabhügel handelt.

Er legte einen Stollen in Richtung Hügelzentrum an. Neben einer völlig ausgeraubten zentralen Grabkammer, stieß Fraas auf eine reich ausgestattete Nebenkammer. Unter anderem fand er eine bronzene Schnabelkanne, eine goldplattierte Schmuckscheibe und goldene Trinkhornenden, die auf eine Entstehungszeit um 450 v. Chr. schließen lassen. Die Funde befinden sich heute im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Der Hohenasperg eignete sich nicht nur durch seine Höhenlage und die damit verbundene weite Sicht und die guten Verteidigungsmöglichkeiten als Keltensitz, sondern auch durch seine Nähe zu wichtigen Handelswegen. Der Hohenasperg lag am Knotenpunkt der Handelswege von Westen nach Osten und von Süden nach Norden. Da keltische Güter wie Eisenprodukte, Salz und Kunsthandwerk im Handel mit anderen Hochkulturen sehr begehrt waren, erklärt sich auch der Reichtum der Grabstätten der Keltenfürsten.