Die Sonne brennt und das Thermometer steigt Richtung 40 Grad. Da suchen nicht wenige nach Schatten oder dem kühlen Nass in der Nähe. Aber was ist erlaubt und was nicht? Die BZ hat nachgefragt.

„Das Baden in den Flüssen ist offiziell nicht erlaubt. Dies liegt daran, dass die Wasserqualität nicht garantiert werden kann. Für die Enz ist allerdings das Landratsamt zuständig“, erklärt Anette Hochmuth, Sprecherin der Stadt Bietigheim-Bissingen. In den städtischen Brunnen dürfe man dagegen gerne planschen, etwa im Bürgergarten. „In den tieferen Brunnen natürlich nur die Füße – die eingebauten Sperrgitter sind nicht zum Begehen gedacht“, so Hochmuth weiter.

Nicole Raichle, Sprecherin der Stadt Sachsenheim erklärt: „Die Brunnen in Sachsenheim sind zum Großteil nicht aktiv. Aber wenn bei der Hitze jemand dort Abkühlung sucht, wird die Stadt natürlich keine Bußgelder verhängen.“

„Am Neckar und an den anderen Flüssen sowie den meisten Seen im Landkreis Ludwigsburg gibt es keine einzige ausgewiesene Badestelle. Vom Baden wird vor allem aus hygienischen Gründen abgeraten“, so Dr. Andreas Fritz, Sprecher des Landratsamts Ludwigsburg. An Schleusen, Schiffsanlegern oder Wehren könne das Baden lebensgefährlich sein und werde dort deshalb in der Regel streng verboten.

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich die qualitative Beschaffenheit der Fließgewässer durch den konsequenten Ausbau der Kläranlagen erheblich verbessert. Dies wirkt sich im Wesentlichen aber auf chemische Schadstoffe und physikalische Parameter aus. Dadurch habe sich auch der Fischbestand deutlich erholt. Die Verbesserungen der Wasserqualität betreffen jedoch nicht die mikrobiologischen Verunreinigungen. Bei verschiedenen stichprobenartigen Untersuchungen von Neckar, Enz und anderen kleinen Flüssen seien in den vergangenen Jahren immer wieder mikrobiologische Verunreinigungen (hohe Keimzahlen, Krankheitserreger) über den geltenden Grenzwerten festgestellt worden.

Durch die Verunreinigungen sind vor allem Badende gefährdet; dies gilt auch für am Wasser spielende Kinder, die vermehrt zum Verschlucken von Wasser neigen. Die Krankheitskeime könnten durch Verschlucken, über die Schleimhäute, aber auch durch kleinste Hautverletzungen in den Körper gelangen. Mögliche Folgen: Magen-Darm-Infektionen, Hauterkrankungen, aber auch schwerwiegende Leber-Entzündungen.