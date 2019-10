Bei seinem letzten Kreishaushalt als Landrat sucht Rainer Haas nicht erneut die Konfrontation mit dem Kreistag: Die Kreisumlage bleibt bei 27,5 Prozent. Das hat Haas im Vorfeld der Einbringung des Zahlenwerks in den Kreistag am Freitag bereits einen Tag zuvor in einem Pressegespräch verraten. Haas, dessen Amtszeit Anfang Januar endet, war im vergangenen Jahr gemeinsam mit Finanzdezernentin Bettina Beck mit einer Kreisumlage von 28 Prozent in die Haushaltsberatungen gegangen, obwohl die Fraktionschefs im Gremium schon vorher deutlich gemacht hatten, bei 27,5 Prozent bleiben zu wollen.

„Es ist gut, dass wir diese Diskussion damals angestoßen haben. Es ging nämlich um die Finanzierung der Kliniken, für die wir den halben Prozentpunkt drauflegen wollten“, sagte Haas. Der Kreistag setzte die 27,5 Prozent durch, sicherte aber im Gegenzug zu, dass aus Überschüssen am Ende des Jahres ein Polster für die Kliniken angelegt werden solle. „Dass der Verwaltungsausschuss nun kürzlich dafür gestimmt hat, 10 Millionen Euro für die Kliniken in einen Sparstrumpf zu packen, freut mich sehr“, erklärte Haas. Damit sei für Kliniken mehr herausgesprungen als durch die etwas höhere Kreisumlage.

Die Klinikenfinanzierung bleibt weiter ein bestimmendes Thema für die Kreispolitiker. 100 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahre in die Standorte Marbach und Bietigheim fließen. In Marbach ist auf einem Campus unter anderem ein Pflegehotel geplant, in dem man sich etwa nach einer OP noch erholen können soll. „Da warten wir nur noch auf die Stadt“, sagte Haas. Er drängte zur Eile, weil die Verantwortlichen dort immer noch eine komplette Überplanung des Geländes abwarten wollten, obwohl das gar nicht Sinn der Sache sei. Man wolle schließlich noch Reservefläche in Marbach vorhalten, und das lange Warten könne zum Abspringen des Investors führen, erklärte Haas. In Bietigheim hingegen soll das Zentrum für Altersmedizin etabliert werden.

Der 23. Kreishaushalt, den Haas als Landrat einbringen lässt, sieht Ausgaben in Höhe von 725 Millionen Euro vor, denen Einnahmen in Höhe von etwa 711 Millionen Euro gegenüberstehen. Das Defizit von 14 Millionen Euro wäre noch höher ausgefallen, wenn die Kopfzahl des Landes nicht besser ausgefallen wäre als erwartet. Ursprünglich hat die Verwaltung mit Zuschüssen in Höhe von 725 Euro pro Einwohner gerechnet und kalkuliert, jetzt wurde aber bekannt, dass sich der Landkreis auf 744 Euro freuen kann.

Eine Kreditaufnahme ist bei 67,3 Millionen Euro „liquiden Mitteln“ des Kreises nicht geplant. Auch weil der Kreis in den vergangenen Jahren immer über dem im Haushaltsplan erwarteten Ergebnis blieb. So erwartet die Kämmerin für 2019 statt des geplanten Verlusts von 0,2 Millionen Euro einen Überschuss von 13,9 Millionen Euro. Grund dafür sind unter anderem die Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuer (plus 10 Millionen Euro) und durch den AVL-Gewinn (3 Millionen Euro).

Auch wenn der Landkreis also gut dastehe, erklärte Haas, dass ein Grund eben die Ausgliederung der Kliniken sei. Währen beim Kernhaushalt die Schulden sanken, stiegen diese in den vergangenen Jahren bei den Kliniken, hauptsächlich wegen notwendiger Investitionen. Rechne man die Schulden der Kliniken zum Kernhaushalt dazu, stehe der Landkreis Ludwigsburg im Regierungsbezirk Stuttgart nur an Stelle 7 von 11.

Wichtig war es Haas auch darauf hinzuweisen, dass man sich nicht von dem Posten Ergebnisrücklagen blenden lassen solle. Den Wert von 146,9 Millionen Euro (2012 waren es noch 15,7 Millionen Euro) habe man nicht etwa auf der hohen Kante. Vielmehr seien das die addierten der schon getätigten Ausgaben aus Überschüssen der Jahre seit 2011.