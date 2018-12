Osmanen-Prozess Handydaten sollen Gericht weiterhelfen

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

War bei dem folgenschweren Überfall auf einen Kurden in Kornwestheim eine Machete im Spiel oder nicht? Derlei Fragen beschäftigen die Richter am Stuttgarter Landgericht in dem Prozess gegen fünf Rocker, wegen gemeinschaftlichen Mordversuchs. Stattdessen entschied das Gericht nun die Beweisaufnahme wegen dieser und anderer offener Fragen auszuweiten. Vergangene Woche hatte einer der bisher sehr schweigsamen Angeklagten zugegeben, dass er an jenem Abend des 12. Februar beim Überfall auf einen 26-jährigen Mann kurdischer Abstammung in Kornwestheim dabei war, aber man habe da nur mit Baseballschlägern zugeschlagen, nicht mit einer Machete, wie es in der Anklage steht.

Am Freitag hat das Gericht einen Kriminalbeamten als Zeuge vernommen, der allerdings in seinen Ermittlungen zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen sei. Zusammen mit Kollegen der Ludwigsburger Ermittlungsgruppe habe er zehn Tage nach dem Überfall eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Angeklagten durchgeführt. Dabei fand man eine Machete. Es soll sich um jene Waffe handeln, mit der bei dem Überfall das Opfer mehrfach gestochen und dabei schwer verletzt wurde. Ob aber diese Machete tatsächlich dabei war, ist noch unklar. Sicherstellen konnte der Beamte dann auch noch in einem vor dem Wohnhaus geparkten Renault einen Baseballschläger.

Vor Gericht wird geschwiegen

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Fünf mit weiteren noch nicht ermittelten Tätern damals den 26-Jährigen vor der Eingangstüre seines Kornwestheimer Elternhaus körperlich malträtierten. Erschwert wird allerdings die Aufklärung dieses Falles, weil nicht nur das Opfer selbst, sondern zahlreiche als mögliche Zeugen in Betracht kommende Rocker-Freunde getreu ihrem Vereins-Gelübde vor Gericht schweigen. Mittels Funkzellen-Auswertung der Mobiltelefone der Angeklagten soll nun festgestellt werden, ob die Angeklagten zur Tatzeit in Kornwestheim und am Tatort selbst waren, oder nicht. Ebenso wird das Gericht am nächsten Verhandlungstag ein molekularbiologisches Gutachten des Fahrzeugs des Opfers, erstellt vom Landeskriminalamt, in die Beweisaufnahme einfügen. Das Gericht ist nun zuversichtlich, noch im kommenden Monat das Mammutverfahren per Urteile abschließen zu können.