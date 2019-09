Themen in diesem Artikel Pferdemarkt

Es ist ja nicht so, als ob Bietigheim nicht auch in den anderen vier Jahreszeiten eine Reise wert wäre, aber gerade zum Pferdemarkt flattern bei uns daheim die Anfragen von Freunden und Familie für einen Besuch nur so herein. Der Schwiegervater muss unbedingt kommen, weil er den Krämermarkt auf keinen Fall verpassen will. Da hat er im vergangenen Jahr einige Kostbarkeiten aufgetan und diese Schatzsuchermentalität bedarf natürlich weiteres Futter. Die Freunde mit zwei kleinen Kinder wollen auch auf einen Sprung vorbeikommen, allein wegen der tollen Fahrgeschäfte und der süßen Tiere. Das ist alles schön und meine Frau und ich freuen uns auch über jeden Besuch. Der Pferdemarkt ist auch ein tolles Erlebnis, aber wir wissen eben auch, dass die Stadt das ganze Jahr über einen Ausflug wert ist, besonders dann, wenn sich die feierwütigen Bierzeltbesucher wieder Richtung Canstatt orientieren.