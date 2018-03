Kornwestheim Großbrand in Gemeinschaftsunterkunft

Das Gebäude in der Heinkelstraße ist nach dem Brand einsturzgefährdet, so dass es die Kriminaltechniker nicht betreten können. © Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Großfeuer vernichtete am Samstagabend die Gemeinschaftssunterkunft in Kornwestheim. Meterhohe Flammen schlugen in den Nachthimmel. Verletzt wurde zum Glück niemand. © Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Von Mathias Schmid und Gabriele Szczegulski

Ein Großfeuer zerstörte am Samstagabend eine Gemeinschaftsunterkunft der Stadt Kornwestheim in der Heinkelstraße, laut Auskunft der Polizei aus bislang noch unbekannter Ursache. Es gibt keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund, Brandstiftung wird aber nicht ausgeschlossen, teilte Hannes Probst von der Polizeidirektion Ludwigsburg am Sonntagmorgen mit. Allerdings sei das Feuer wohl„ohne Einwirkung von außen“ ausgebrochen. Verletzte Personen gibt es keine, laut Probst konnten sich alle Bewohner ins Freie retten. In der Unterkunft, die aus zwei Komplexen besteht, wohnen 25 Menschen, die vorwiegend aus Gambia, Kamerun und Nigeria stammen.

Das Gebäude könne wegen der Einsturzgefahr nicht betreten werden, so die Polizei auf BZ-Nachfrage. Wahrscheinlich erst im Laufe der kommenden Woche könnten die Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums ihre Arbeit aufnehmen. Im Internet kursierten am Sonntag Gerüchte, ein oder zwei Brandstifter seien festgenommen worden. „Wir haben keine Festnahmen getätigt, ermitteln aber in alle Richtungen“, sagte am Sonntagabend Tatjana Wimmer von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit.

Gegen 18.45 Uhr am Samstagabend wurde das Feuer gemeldet. Die Feuerwehren Kornwestheim, Ludwigsburg und Remseck rückten mit einem Großaufgebot von 85 Einsatzkräften in 19 Fahrzeugen an den Brandort aus. Die Bewohner können nicht in ihre Räume zurück. Die weitere Unterbringung wird das Landratsamt Ludwigsburg organisieren. Nach BZ-Informationen wurde ein Teil der Bewohner in eine Unterkunft in der Villeneuve-Straße einquartiert. Der Rettungsdienst war mit 73 Einsatzkräften in zehn Rettungswagen, vier Notarztfahrzeugen, 20 Fahrzeugen des Bevölkerungsschutzes, zwei leitenden Notärzten sowie Notfallseelsorgern vor Ort. Die Polizei hatte einen Polizeihubschrauber zur Bildübertragung und 16 Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, hatte das Feuer bereits vom Erdgeschoss nach oben durchgeschlagen. Der Kornwestheimer Feuerwehrkommandant Matthias Häußler berichtete von einem schwierigen Einsatz: „Die Besonderheit war, dass eine Gasleitung offen war – wahrscheinlich aufgrund der großen Hitze geplatzt – und das Gas gebrannt hat.“ Es konnte nur von außen gelöscht werden: mit zwei Drehleitern und mehreren Schläuchen.

Problematisch wurde es auch mit der Wasserversorgung: „Wir hatten einen extremen Bedarf“, berichtete Häußler. Mehrere 1000 Liter seien pro Minute durch die Schläuche gepumpt worden. Die Stadtwerke konnten sich erst um mehr Zulauf kümmern, als das Gas für besagte Leitung abgestellt war. Die Feuerwehr, so Häußler, war vor allem bemüht, dass das Feuer nicht auf die angrenzende zweite Unterkunft sowie den Discounter inklusive Getränkehandel übergreift. „Das war unsere Hauptaufgabe und das haben wir geschafft. Wir wussten, dass das brennende Gebäude nicht mehr zu retten ist“, erklärte Häußler. Da war auch klar, dass offenbar keine Personen zu Schaden gekommen waren. Als die Feuerwehr zu löschen begann, hatte das noch anders ausgesehen. „Die Leute hatten sich alleine gerettet und es wurde auch mit ihnen kommuniziert, ob sich noch jemand im Gebäude befinden. Aber zu Beginn wussten wir nicht, ob noch jemand drin ist“, berichtete der Kommandant. Erst gegen 8.30 Uhr am Sonntagmorgen waren die letzten Brandherde gelöscht.