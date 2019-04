Als Katja Ebstein 1970 mit „Wunder gibt es immer wieder“ ihren Durchbruch feierte und auf Anhieb den dritten Platz beim Grand Prix erreichte, hatten sich die Beatles gerade getrennt, war Willy Brandt Kanzler der Bundesrepublik und Karl Mai Oberbürgermeister von Bietigheim, damals noch ohne Bissingen.

Vieles hat die Welt inzwischen gesehen und verändert. Katja Ebstein ist immer noch da. Diese (Selbst-)Erkenntnis und deren Abwandlung – „Wir leben immer noch“ – zog sich beim Auftritt der Schlager-Ikone am Samstagabend im Kronenzentrum wie ein roter Faden durch das Programm. Unter dem Motto „Gestern – heute – morgen“ tourt sie gemeinsam mit dem fabelhaften Pianisten Stefan Kling durch Deutschland.

Ihr rot-brauner Haarschopf ist Kult. Und drum scheint die Katja Ebstein von heute dieselbe zu sein wie die von gestern. Doch künstlerisch liegt dazwischen ein kleines Universum. Pop und Schlager hat sie aus ihrem aktuellen Schaffen nahezu verbannt, stattdessen dominieren vertonte Lyrik und Chanson.

„Katja Ebstein in Concert“ – wie ihr Gastspiel angekündigt war – bedeutete nicht nur ein Konzert, sondern auch: Katja Ebstein rezitiert, zitiert, erzählt und appelliert. Dabei drehte es sich oftmals um Politik.

Auch Gedichte und Erzählungen

Ihre Botschaften vom Glauben an eine bessere Welt und die Reflexion der gegenwärtigen Umstände schienen ihr ein großes Anliegen zu sein. Wer unkte, sie würde im zarten Alter von 74 Jahren lediglich ein paar Lieder präsentieren und nach 90 Minuten die Bühne wieder verlassen – weit gefehlt. Denn die Künstlerin wollte gar nicht mehr aufhören. 21 Lieder, etliche Gedichte und Erzählungen sowie sechs Zugaben brauchten drei Stunden Zeit.

Den ersten Bravo-Ruf an diesem Abend gab es für das nachdenkliche „Wo man zuhaus ist“, in dem Ebstein fragt: „Ist das da, wo man Miete zahlt?“ Dies ist eines von vielen Liedern, die nicht zu ihren großen Hits gehören, aber einen Eindruck von der Künstlerin vermitteln, die sie gestern nicht war, aber heute ist und morgen sein will.

Zur heutigen Katja Ebstein gehört auch ihre Identifikation als Berliner Schnauze. Im Dialekt sang sie davon, was Berliner brauchen, um glücklich zu sein und zeigte Humor, wie zum Beispiel bei „Wenn Vater wieder aus Zuchthaus kommt“.

An die „gestrige“ Ebstein erinnerte überraschend wenig, darunter die deutschen Versionen von „As time goes by“ und „Don’t cry for me, Argentina“. „Wunder gibt es immer wieder“ sang sie gemeinsam mit dem Publikum als Zugabe.

„Oben jung bleiben“

Stattdessen sang sie von Wirtschaftshaien als den Piraten von heute, von einer bösen Form des Neids, davon, stark sein zu wollen und vom Altwerden. Letzteres sei nur etwas für Feiglinge. „Man kann nur alt werden, wenn man hier oben jung bleibt“, meinte Ebstein und zeigte auf das Oberstübchen. Mit ihren 74 Jahren stand das beste Beispiel dafür in diesem Moment auf der Bühne.

Aus dem Ton ihrer Texte sprach viel Lebenserfahrung. Es klang weniger nach Fantasie, als dass sie die Realität poetisch in Worte fasste. Dabei bediente sie sich mitunter auch bei Stücken anderer Künstler wie dem ergreifenden „Wozu sind Kriege da?“ von Udo Lindenberg oder bei Robert Longs „Feste, Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt“.

Auch ihr eigener Hit „Inch Allah“ zählte dazu. Das war wieder ein bisschen Katja „von gestern“. Und dann – gegen Ende des Programms – brachte sie das, warum vermutlich das Gros der Zuhörer gekommen war: Sie machte „Theater“. In ihrem großen Hit von 1980 singt Ebstein „Theater – das Tor zur Fantasie / Ihr schenkt uns Applaus / Wir geben alles für euch“. Wer bei „Katja Ebstein in Concert“ im Kronenzentrum war, wird das wohl glatt unterschreiben.