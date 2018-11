Ludwigsburg Glasfasernetz wird weiter ausgebaut

Ludwigsburg / bz

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) hat dem weiteren Ausbau des Glasfasernetzes zugestimmt. Ausgebaut wird das Netz in Neckarweihingen, Ludwigsburg-Zentrum Nord und Ost mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 12 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung der SWLB. Damit sollen die Bevölkerung und die Unternehmen in Ludwigsburg mit glasfaserbasierten Produkten versorgen werden. Anfang Dezember entscheidet abschließend der Ludwigsburger Gemeinderat über den weiteren Ausbau in ganz Ludwigsburg, so Bodo Skaletz, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWLB.

Ausgebaute Cluster

Der Glasfasernetzausbau in Ludwigsburg läuft erfolgreich, heißt es in der Mitteilung weiter. Kunden der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim nutzen in bereits ausgebauten Clustern die digitalen Produkte. Dort kann man im digitalen Netz surfen und Internet, Telefonie und IPTV mit HD Qualität nutzen.

Noch im Dezember 2018 soll nach der Gemeinderatsentscheidung und witterungsabhängig mit dem Netzausbau in Neckarweihingen begonnen werden. Ab Januar 2019 folgt das Cluster Ludwigsburg-Zentrum Nord. Baubeginn für das Cluster Ludwigsburg-Zentrum Ost ist im März nächsten Jahres, so die SWLB.

Der flächendeckende Glasfaserausbau wurde seit 2017 in den Gebieten Eglosheim-Ost, Südliche Oststadt und Grünbühl-Sonnenberg vorgenommen. In Eglosheim-West und Ludwigsburg-Zentrum (Süd) können angeschlossene Hauseigentümer Internetprodukte buchen und voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2019 nutzen.

Das Glasfasernetz der SWLB soll in den kommenden acht Jahren clusterweise in ganz Ludwigsburg errichtet werden. Als reines Glasfasernetz ist es anderen, herkömmlichen Übertragungstechnologien hinsichtlich schwankungsfreier Bandbreite, Geschwindigkeit und Stabilität deutlich überlegen.

Die Gigabit-fähige Infrastruktur spiele eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Stadt Ludwigsburg auf dem Weg zur „Smart City“, in der sämtliche Lebensbereiche miteinander vernetzt sind. Das leistungsfähige Glasfasernetz schaffe die Voraussetzung für diese Verflechtung, indem es Daten zukünftig in Lichtgeschwindigkeit und ohne Unterbrechung bis ins Haus bringt und so eine möglichst nachhaltige und hochwertige Breitbandversorgung garantiere.

Ziel: Die „Smart City“

Die „Smart City“ sei Voraussetzung für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Ludwigsburg. Sie diene ebenso der Optimierung von Verwaltungsabläufen wie auch der Steigerung der Energieeffizienz in Stadt und Stadtquartieren. Ganze Areale und Gebiete könnten über das intelligente Netzwerk Smart Grid sinnvoll miteinander verwoben werden. Ziel ist, Energie effizienter als bisher zu steuern und zu nutzen. Gleichermaßen erhöhe sich durch die digitale Vernetzung der Lebensbereiche auch die Lebensqualität für Bürger und Besucher, so die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim.