Wegen vorsätzlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Polizisten und Beleidigung steht ein 25-Jähriger aus Kornwestheim vor dem Ludwigsburger Amtsgericht. Er soll mit 2,3 Promille grundlos einer ihm unbekannten Frau ins Gesicht geschlagen und Geld von ihrem Mann gefordert haben. Auch gegenüber Polizeibeamten soll er gewälttätig geworden sein. Ein paar Tage später wurde er mit 2,6 Promille auf dem Fahrrad erwischt. Ein Urteil ist noch keines gefallen.

Das Gericht braucht weitere Erkenntnisse über den Zustand des Angeklagten zur Tatzeit. Der angeklagte Schüler ließ über seine Verteidigerin vor Gericht bislang nur mitteilen, dass er sich nicht vorstellen könne, so beleidigend und aggressiv geworden zu sein, wie es ihm die Stuttgarter Staatsanwaltschaft vorwirft. Am 1. März, gegen 19.20 Uhr, soll er ein Paar in der Kornwestheimer Jakobstraße belästigt haben. Ein 41-Jähriger wollte seine 42-jährige Frau, eine Verkäuferin, von der Arbeit abholen. Als sie zu ihrem Mann ins Auto gestiegen war, warf der Beschuldigte der Anklageschrift zufolge einen Müllsack auf das Fahrzeug und forderte Geld.

Als die Frau die Polizei rufen wollte, habe er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Polizei, so der Staatsanwalt, hätte der Angeklagte dann seinen Ausweis nicht zeigen wollen. Deshalb wurde er an einer Hauswand fixiert, wo er versucht habe, einem Beamten mit dem Knie in die Genitalien zu treten. Außerdem habe er gedroht, die Polizisten umzubringen, und einen davon böse beschimpft. Im Polizeiauto soll er mehrfach gegen die Scheibe gespuckt haben. Die Polizisten legten ihm einen Mundschutz an.

Obgleich er am 30. März mit mindestens 2,6 Promille im Straßenverkehr erwischt worden war, war der Angeklagte vor Gericht überzeugt, „ich würde nicht sagen, dass ich ein Problem mit Alkohol habe“. Getrunken hätte er zur Tatzeit, weil sein Zwillingsbruder in Nigeria bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. Wenn es das Gericht aber für notwendig erachte, würde er eine Therapie machen. Die Verhandlung wird am 9. Oktober fortgesetzt.