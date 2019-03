Ein zufriedener Polizeipräsident Frank Rebholz präsentierte am Montagnachmittag die Kriminalitätsbilanz des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zufrieden zeigte sich der oberste Polizeibeamte damit, dass man in Ludwigsburg nur wenige Tage nach dem Land seine Zahlen zu 2018 präsentieren konnte. „Da haben wir uns richtig ins Zeug gelegt“, lobte der im Mai aus dem Amt scheidende Rebholz.

Zufrieden konnte er auch mit den meisten Zahlen sein. Die Zahl der Straftaten blieb 2018 in den beiden vom Präsidium zu verantwortenden Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen grundsätzlich auf dem Niveau von 2017. Das Wort „grundsätzlich“ ist dabei nicht unwesentlich. Tatsächlich gab es nämlich einen Anstieg der Straftaten um 7,2 Prozent auf 40 976. Im Kreis Ludwigsburg sank die Zahl sogar um 215 Fälle. Für das Gesamtplus von 2755 Taten ist der Landkreis Böblingen verantwortlich. Dort wurde im eine Serienstraftat im Bereich des Anlagebetrugs aufgedeckt. Das waren allein 2845 Fälle. Wenn man die Serientat als eine Tat verrechnete, käme man auf einen Rückgang der Straftaten um 0,2 Prozent, erklärte Rebholz.

Genaueren Aufschluss über die räumliche Verteilung der Straftaten im Bereich des Präsidiums gibt die Häufigkeitszahl, als jener Wert, der pro Gemeinde die Straftaten pro 100 000 Einwohner wiedergibt. Dort ist Herrenberg mit 13 115 Fällen das Schlusslicht, eben wegen der Serienstraftat. Im Landkreis Ludwigsburg ist die Barockstadt umrühmlicher Spitzenreiter mit 6772 Straftaten pro 100 000 Einwohner. Auch Bietigheim-Bissingen (4472) und Vaihingen (4558) rangieren an der Spitze. Besigheim kommt auf 3539 Fälle. Mit Abstand folgen Bönnigheim (2822) und Sachsenheim (2565). „Es gibt viele weiße Flecken auf der Karte“, sagte Rebholz und spielte damit auf die Farbgebung an: Je mehr Straftaten, desto dunkler die Karte. „Ein ganz besonders weißer Fleck ist Freudental mit nur 885 Straftaten pro 100 000 Einwohner hochgerechnet. „Vielleicht heißt es deshalb auch Freudental“, lachte der Polizeipräsident. Der Landkreis insgesamt habe die niedrigste Kriminalitätsbelastung der vergangenen zehn Jahre.

Die Aufklärungsquote lag 2018 mit 66,4 Prozent (2017: 62,5 Prozent) ebenfalls auf einem Zehn-Jahres-Hoch präsidiumsweit. „Wenn wir die Serienstraftat in Herrenberg abziehen, sind wir auf dem Vorjahresniveau“, sagte Rebholz. Im Landkreis Ludwigsburg lag die Quote bei 64 Prozent (62,3). Bei den Straftaten gegen das Leben, erklärte Kripoleiter Frank Spitzmüller, bewege man sich auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Wie 2016 und 2017 wurden auch 2018 wieder 24 (im Kreis Ludwigsburg 13) Fälle registriert. Alle wurden aufgeklärt, bei 19 blieb es beim Versuch. „Signifikant dabei ist, dass bei diesen Taten immer häufiger das Messer als Waffe eingesetzt wird“, sagte Spitzmüller.

Immer mehr Sexualdelikte

Mit 472 Taten (2017: 414) sind Sexualdelikte auf einem Fünf-Jahres-Hoch. Im Kreis waren es 300 (233). Vor allem der sexuelle Missbrauch (plus 21,6 Prozent) spiele dafür im Präsidiumsbereich eine große Rolle. „Auch wenn der Anteil mit 1,2 Prozent an den Gesamtstraftaten relativ gering ist, sind das natürlich Taten mit schwerwiegenden Auswirkungen“, erklärte Spitzmüller die intensiven Bemühungen der Polizei in dem Bereich. 83,3 Prozent der Fälle wurden aufgeklärt.

Bei Diebstahldelikten zeigt die Kurve dagegen seit vier Jahren nach unten. 2018 gab es mit 10 139 Fällen 10,2 Prozent weniger als 2017 (11 292). Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche gehe weiter zurück: Im Kreis Ludwigsburg wurden nur 299 Fälle (minus 27,3 Prozent) gezählt, 77 davon in der Barockstadt und 20 in Bietigheim. Auch dank der polizeilichen Präventionsmaßnahmen blieben 45,3 Prozent im Versuchsstadium stecken. Für Rebholz ist der Kampf gegen Einbrüche zentral, denn er die Zahlen beeinflussten das Sicherheitsgefühl direkt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Darstellung war die zunehmende Gewalt gegen Polizisten. 355 Taten wurden 2018 registriert, ein Anstieg um 2 Prozent. Es passe ins Bild, der zunehmenden Verrohung des öffentlichen Raums, meinte Rebholz. 854 Polizisten wurden Opfer. Abhilfe sollen die 100 Bodycams schaffen, die Ludwigsburger Beamte erhalten sollen.

Ein weiteres Problemfeld stellen die Asylbewerber und Flüchtlinge dar. Deren Straftaten nahmen in Böblingen zu in Ludwigsburg leicht ab. „Generell lässt sich aber sagen, dass diese Personengruppe in den Rohheitsdelikten angekommen ist“, so Rebholz. Ein besonderes Problem bei Vermögens- oder Sexualdelikten gebe es bei diesen Personen aber nicht.