Die Zahl der Krankheitstage und die der Krankheitsfälle ist im Landkreis Ludwigsburg gestiegen. Laut Barmer-Gesundheitsreport Baden-Württemberg stieg die Zahl der Krankheitstage um vier Prozent, die Anzahl der Krankheitsfälle nahm im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent zu.

Im Jahr 2018 seien Beschäftigte aus dem Landkreis Ludwigsburg im Schnitt 14,3 Tage krankgeschrieben gewesen. Der Krankenstand lag bei 3,9 Prozent, das heißt von 1000 Beschäftigten aus dem Landkreis Ludwigsburg fehlten täglich 39 krankheitsbedingt im Job. „Die Ludwigsburger sind dennoch vergleichsweise gesund“, sagte der Regionalgeschäftsführer der Barmer in Ludwigsburg, Arndt Kühnle laut Mitteilung der Barmer. Denn die Zahl der Krankheitstage liege mehr als 21 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Die längsten Fehlzeiten hätten die Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 3,4 Krankheitstagen pro Person verursacht, gefolgt von den psychischen Störungen (2,4 Krankheitstage pro Person). Die Grippe- und Erkältungswelle zum Beginn des Jahres 2018 habe sich laut Barmer-Gesundheitsreport Baden-Württemberg nicht gravierend auf Fehlzeitenstatistik des Landkreises ausgewirkt.

In Baden-Württemberg weist der Neckar-Odenwald-Kreis laut Gesundheitsreport mit 18 Krankheitstagen pro Person die längsten Fehlzeiten aus. Am gesündesten seien die Heidelberger, sie seien im Jahr 2018 nur 12,9 Tage krankgeschrieben gewesen. Insgesamt hat die Barmer die Fehlzeiten für 413 deutsche Stadt- und Landkreise ermittelt.

Deutschlandweit am gesündesten seien die Menschen im bayerischen Lindau am Bodensee, sie waren im Jahr 2018 nur 12,7 Tage krankgeschrieben (Platz 413). Schlusslicht bilde der Kreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, dort fehlte jede Person im Schnitt 25 Tage krankheitsbedingt am Arbeitsplatz. Der Kreis Ludwigsburg liege mit 14,3 Krankheitstagen pro Person auf dem Rang 392.