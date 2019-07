Jährlich erkranken in Deutschland 400 000 bis 600.000 Patienten an Krankenhausinfektionen, die nur zu einem Teil vermieden oder beeinflusst werden können. Etwa 10 000 bis 15 000 Menschen sterben laut aktuellen Schätzungen aus Studien jedes Jahr in Deutschland an Krankenhausinfektionen, schreibt das Bundesgesundheitsministerium. Ein oft genanntes Problem dabei sind die multiresistenten Erreger (MRE), also Bakterien, die gegen viele Antibiotika resistent sind.

Dr. Sabine Gfrörer leitet an den RKH Kliniken den Zentralbereich Infektionsprävention und Hygienemanagement. Die Zahlen an den RKH Kliniken würden das steigende Interesse an multiresistenten Erregern nicht belegen, hier gab es in den vergangenen Jahren keinen Anstieg von Infektionen mit multiresistenten Erregern. Die Mehrzahl der Infektionen werde nach wie vor von herkömmlichen Erregern verursacht.

Dennoch ergreifen die Klinken Vorsichtsmaßnahmen bei multiresistenten Keimen, eben weil deren Behandlung schwerer ist. Dabei hängt der Grad der Vorkehrungen und Hygienevorschriften auch von der medizinischen Disziplin der jeweiligen Station ab. „Auf einer psychosomatische Abteilung ist das Risiko geringer als auf einer Intensivstation“, erklärt Gfrörer. Vor allem bei invasiven Eingriffen besteht die Gefahr, dass etwa Hautkeime in die Blutbahn kommen und sich dort vermehren, was zu Entzündungen führen kann. „Wir alle tragen Bakterien auf uns und das ist auch wichtig“, sagt die Medizinerin. Problematisch werde es dann, wenn Bakterien an andere Orte kommen. „Die meisten Infektionen sind endogen“, erklärt Gfrörer. Soll heißen, dass es eben oft zu Ansteckungen durch Bakterien kommt, die der Patient selbst am Körper hat. Bei einer Darm-OP etwa lasse es sich nicht immer verhindern, dass die Wunde Kontakt mit der Darmflora hat.

In allen RKH Kliniken wird bei Risikopatienten bei der Aufnahme ein MRE-Screening gemacht. Dadurch wird untersucht, ob der Patient multiresistente Erreger auf sich trage. Entsprechend wird derjenige dann isoliert.

Die genaue Anzahl aller Infektionen könne nicht erfasst werden. Es würden aber beispielsweise alle Operationen, bei denen eine Hüft- oder Knie-Endoprothese implantiert wird, hinsichtlich einer postoperativen Wundinfektion überprüft. Die Infektionsquote aller Krankenhäuser in Deutschland werde zentral überprüft in Berlin und da schneide man in Ludwigsburg und Bietigheim stets gut ab. Auch habe es in den vergangenen Jahre keinen Ausbruch gegeben. Häufiger führe dagegen das Norovirus im Krankenhaus laut Gfrörer zu „kleinen Ausbrüchen“. Da könne man aber wenig machen, weil dieses hochansteckend sei.

Grundsätzlich ist die Medizinerin zufrieden mit den Voraussetzungen an den RKH Kliniken. In Ludwigsburg arbeiten fünf Hygienefachkräfte, in Bietigheim zwei. Eine strenge örtliche Aufteilung gebe es aber nicht immer, weil die Fachkräfte teilweise auch standortübergreifend in ihrem Fachgebiet im Einsatz seien. Sie könne mit ihrem Team vieles auch schon umsetzen, bevor es das Robert-Koch-Institut als Vorgabe beschließe.

Neben technischen Möglichkeiten, etwa durch spezielle Lüftungsanlagen, sei aber vor allem das Desinfizieren der Hände immer noch der grundlegendste und wichtigste Schutz vor Keimen jeglicher Art. Außerdem sollte, wer sich nicht richtig fit fühlt, erst gar nicht zum Besuch eines Patienten ins Krankenhaus aufbrechen.