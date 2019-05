Ob mariniert im Salat, aus dem Ofen oder vom Grill, ob in der Suppe oder ganz klassisch mit Sauce Hollandaise und Schinken: In diesen Wochen steht Spargel in vielen Haushalten auf dem Speiseplan weit oben. Rund 1,6 Kilogramm des beliebten Stangengemüses haben die Deutschen im vergangenen Jahr pro Kopf verzehrt. Dies haben die Experten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung berechnet. Auch im Landkreis Ludwigsburg können die Spargelbauern über mangelnde Kundennachfrage nicht klagen. „Die Erntesaison läuft beim Spargel in diesem Jahr gut, obwohl wir aufgrund des Wetters ganz andere Ertragsmengen als im Vorjahr haben. Es ist in diesem Jahr kühler. Dies merken wir an der geringeren Ernte. Zudem hat die Trockenheit im vergangenen Sommer auch dem Spargel zugesetzt“, betont Frank Scheuler aus Löchgau, der auf einer Fläche von rund 70 Hektar das Edelgemüse anbaut.

Der Spargelbauer hat zwar mit Hilfe eines eigenen Brunnens seine Spargelfelder bewässert, dennoch konnte diese Maßnahme den massiv fehlenden Niederschlag nicht wettmachen. „Die Hochphase der diesjährigen Spargelernte wird wohl in den kommenden zwei Wochen beginnen. Aber ob wir bis in den Juni hinein noch Spargel der Güte 1 haben werden, wage ich in diesem Jahr zu bezweifeln“, macht Scheuler deutlich. Die jährliche Spargelsaison läuft bis zum 24. Juni, dem Johannistag.

Auch Eva Schmid vom gleichnamigen Spargel- und Erdbeerhof in Kleinsachsenheim kann diese Aussage unterstreichen. „Bei den warmen Temperaturen vor zwei Wochen dachte ich schon die Hochphase der Spargelernte beginnt, aber das kühlere Wetter der vergangenen Tage war wieder ein kleiner Dämpfer. Wir sorgen nicht nur mit Folien für die nötige Wärme des Spargels, sondern auf einem Feld verlaufen auch Leitungen mit Heißwasser unten durch die Dämme dank der Energie der benachbarten Biogasanlage. Auf diesem Feld können wir meist zuerst mit der Ernte beginnen“, schildert Schmid, zu deren Hof rund zehn Hektar Spargelanbaufläche gehören.

Einen Mangel an geeigneten Erntehelfern haben die Anbaubetriebe aus Löchgau und Kleinsachsenheim nicht. „Rund 50 Helfer vorwiegend aus Polen und Rumänien sind bei uns im Einsatz. Viele davon sind bereits langjährige Mitarbeiter“, erklärt Scheuler. Beim Hof Schmid unterstützen zehn bis zwölf Arbeitskräfte vorwiegend aus Rumänien auch bereits seit mehreren Jahren die Spargelernte. Sie sind, je nach Wetterlage, an manchen Tagen acht bis zehn Stunden, an anderen lediglich fünf Stunden bei der Ernte aktiv. „Ich habe in all den Jahren noch keine Arbeitskraft aus Deutschland gefunden, die bei uns als Erntehelfer anfangen wollte“, betont Eva Schmid.

Die Preise für das Kilogramm weißer Spargel bewegen sich derzeit um die 10,90 Euro für die Premium-Güte 1. „Auf dem Großmarkt werden die Preise von den Einkäufern der Handelsketten diktiert. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die heimischen Produkte aus der Landwirtschaft mehr Wertschätzung erfahren und nicht alles immer billiger werden muss“, erklärt Scheuler.

Auch Eva Schmid, die ihren Spargel nur im hofeigenen Laden und an unterschiedlichen Ständen verkauft, wünscht sich, dass ein solches frisches, einheimisches Produkt wie Spargel von den Verbrauchern noch mehr geschätzt wird und diese bereit sind, dafür dann auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen. „Der Spargel ist vitaminreich, enthält wertvolle Mineralstoffe und besteht zum größten Teil aus Wasser. Er ist daher sehr kalorienarm. Zudem kommt er direkt vom Feld in den Verkauf mit kurzen Wegen. Dies sollten die Käufer auch honorieren“, findet Spargebäuerin Schmid.

Sie genießt das weiße Stangengemüse am liebsten ganz klassisch mit Sauce Hollandaise und Flädle. Aber auch der grüne Spargel sei immer mehr im Kommen in den vergangenen Jahren. Er wächst im Gegensatz zur weißen Variante, die mit einem speziellen Messer in den Erddämmen geerntet wird, über der Erde. „Beim grünen Spargel sieht es in diesem Jahr aufgrund des Wetters schlechter aus“, berichtet Scheuler. Ob der Spargel frisch ist, überprüft der Verbraucher mit dem sogenannten „Quietsch-Test“. Dabei werden zwei Stangen aneinander gerieben. Wenn es quietscht, haben die Zellen noch genug Feuchtigkeit.