Die Strafabteilung des Ludwigsburger Amtsgerichts hat im Fall eines Computerbetruges aus Hemmingen das Verfahren eingestellt. Einem Mann aus Hemmingen konnte nicht nachgewiesen werden, dass er einen anderen Mann, der der deutschen Sprache nicht mächtigen war, um Geld betrogen hat. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft legte dem 21-jährigen Hilfsarbeiter zur Last, vor dem 30. März dieses Jahres gegen 4.27 Uhr in der Hemminger Asylunterkunft eine Mann in einem unbemerkten Augenblick die EC-Karte samt PIN-Nummer aus dem Geldbeutel genommen und sich damit am Bankautomaten um 300 Euro bereichert zu haben.

Vermeintliches Opfer bleibt fern

Dazu gab der Angeklagte an, dass der vermeintlich Geschädigte, der seiner Ladung als Zeuge nicht gefolgt war und zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht ermittelbar war, hätte ihn in Trinklaune zum Bankautomaten geschickt.

Der Mann sei mitten in der Nacht mit alkoholischen Getränken in sein Zimmer gekommen, erklärte der Angeklagte. „Komm‘, lass uns trinken“, hätte ihn der Mann aufgefordert. Auf einmal sei diesem eingefallen, dass er nach Stuttgart wolle und dafür Geld brauche.

Also sei er für ihn zum Bankautomaten in die Hauptstraße gegangen. In der Anklage war von zwei Abhebungen kurz hintereinander die Rede. Das erklärte der Beschuldigte damit, dass er zunächst 200 Euro geholt hätte und ihm dann eingefallen sei, dass der andere Mann ja 300 Euro haben wollte.

Er hätte dem Mann den gesamten Betrag plus Bankkarte und PIN-Nummer wieder gebracht. Eine Woche später, so der angeklagte Mann weiter, hätte er erfahren, dass der andere zur Polizei gegangen sei und Strafanzeige erstattet habe.

Die vom Gericht bemühte Polizei konnte den mutmaßlich Geschädigten aber gar nicht ausfindig machen, also schien diesem die Sache doch nicht so wichtig zu sein. Den Polizeibeamten hatte er erzählt, er sei im Schlaf betrogen worden.

„Das ist absolut gelogen“, gab der Angeklagte dazu vor dem Ludwigsburger Amtsgericht an. Davon, dass er später versprochen habe, die 300 Euro zurückzugeben, wenn der Geschädigte seine Strafanzeige zurückzieht, könne auch keine Rede sein. Der Angeklagte gab an, dass er den Mann schon lange nicht mehr gesehen habe.