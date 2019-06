Am vergangenen Dienstag fand die feierliche Einsetzung des am 26. Mai gewählten Gemeinderats statt. Zuvor ehrte jedoch Bürgermeister Ralf Trettner die ausscheidenden Gemeinderäte.

Die Verpflichtungsformel ist nach der Gemeindeordnung bindend vorgeschrieben und wird gegenüber dem Bürgermeister zum Gelöbnis. Es lautet: „Ich gelobe Treue der Verfassung, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ Und alle sprachen gemeinsam die Formel nach, sogar den von Ralf Trettner zusätzlich eingefügten Satz: „So wahr mir Gott helfe.“

Stimmenkönig sitzt auf Platz 1

Dabei hatte sich kurz zuvor noch ein kurzes Stühlerücken ereignet, denn in Pleidelsheim ist das Wahlergebnis für die Sitzordnung entscheidend und nicht die Fraktionszugehörigkeit. Deshalb befand sich der diesjährige „Stimmenkönig“ und Feuerwehrkommandant Timo Günther (CDU) plötzlich auf Platz eins wieder, und als Nebensitzerin hatte er Christel Staudenmaier (WIR), weil sie bei dieser Wahl ihren Platz zwei verteidigt hat. Günther hatte im alten Gremium allenfalls einen guten Mittelplatz inne. Wegen seines Super-Wahlergebnisses wurde er deshalb auch später zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters und Christel Staudenmaier zur zweiten. Dritter im Bunde ist übrigens Jürgen Hämmel (FWV). Alle drei wurden zur Freude von Bürgermeister Trettner in einem gemeinsamen Wahlgang und einstimmig nominiert.

Bei der Kommunalwahl 2019 hatte die CDU einen Sitz hinzugewonnen und die Freie Wählervereinigung (FWV) einen verloren. Das lag daran, dass Ernst Speer auf eine weitere Kandidatur verzichtete und seine Fraktionskollegin Inge Link ihren Platz abgeben musste. Profitiert hat davon Manfred Ziegler (CDU), wodurch die Christdemokraten mit fünf Sitzen stärkste Kraft geworden sind. Auf den Platz von Ernst Speer rückte Thomas Keller (FWV) nach, der auch kein Unbekannter im Gremium ist, weil er schon einmal mit Erfolg kandidierte, sich aber seinerzeit aus beruflichen Gründen nicht mehr aufstellen ließ. Eine kleine Änderung gab es auch bei der SPD: Für den nicht mehr gewählten Hermann Höhne rückte Giulia Tambè nach, wodurch die „beachtliche Frauenquote“ (Inge Link) im Pleidelsheimer Gemeinderat gerettet wurde.

Mitarbeit im Rat gewürdigt

Inge Link, die insgesamt 15 Jahre in diesem Gremium verbracht hat, bescheinigte Trettner eine Menge Sachkenntnis. „Am meisten wird sie mir aber fehlen, weil ich künftig den gemeinsamen Geburtstag alleine tragen muss“, spöttelte er. Inge Link versprach immerhin, auch weiterhin die Altennachmittage zu gestalten und sich auch künftig in der Gemeinde einzubringen.

Auch für Hermann Höhne hatte der Bürgermeister sehr viel Lob übrig, das von seiner Fraktionskollegin Brigitte Faaß noch ergänzt wurde, zumal er dem örtlichen SPD-Ortsverein seinen Stempel aufgedrückt hat. Fünf Jahre hat Höhne dem Gemeinderat angehört und dabei weder sich noch seine Gegner schonte, wofür er sich aber ausdrücklich entschuldigte. „Aber Ihre Haushaltsreden werden mir künftig fehlen“, bedauerte Trettner, „aber irgendjemand wird sie sicher halten“. Ernst Speer, der alles in allem 20 Jahre Mitglied des Gemeinderats gewesen ist, hatte sich entschuldigen lassen. „Aber das werden wir in einer der kommenden Sitzungen sicher nachholen“, versprach der Bürgermeister.

Auch Ehrungen für zwei lange gediente Gemeinderäte gab es in dieser konstituierenden Sitzung: Für zehn Jahre Amtszeit wurde Albrecht Reuther (WIR) ausgezeichnet, von dem Trettner sagte, „dass er stets mit leuchtendem Beispiel vorangegangen“ sei. 25 Jahre schon ist der Pädagoge Dieter Rohr (Offene Grüne Liste) in diesem Gremium, an dem der Bürgermeister vor allem schätzt, „dass er nie ein Ideologe war, sondern seine Zuhörer durch Argumente zu überzeugen versucht hat“. Auch für die beiden gab es Urkunden und Geschenke.