Es ist ein Aufstellungsbeschluss, der nachgeliefert wird, nachdem in Gemmrigheim gegenüber des Rewe-Markts bereits zwei Punkthäuser im Wohngebiet „Neckarlust“ stehen, die die zulässige Höhe überschreiten und über einen innenliegenden Treppenhauskern verfügen. Gleich daneben arbeiten derzeit die Bagger an der Baugrube für die beiden Gebäude, die miteinander verbunden sein werden und von denen eines 22 Meter Höhe erreichen wird.

Weniger Versiegelung

Für die sechs Punkthäuser hatte sich das Gremium in der Vergangenheit zu der Ausnahme von den Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan bereit erklärt, weil statt langgezogener Reihenhäuser die quadratischen Punkthäuser mehr Wohnfläche bei weniger Versiegelung versprachen. Das Landratsamt erklärte sich damals ebenfalls mit der Überschreitung einverstanden, wenn der Bebauungsplan „Am Neckar II“ geändert wird, was nun am Montag bei der Sitzung geschah.

„Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass der Bebauungsplan Verbesserungsbedarf hat“, erklärte Bürgermeister Jörg Frauhammer bei der Sitzung. Planer Uwe Müller vom Büro KMB aus Ludwigsburg erläuterte, wo genau: An der Unteren Schubertstraße Richtung Neckar sei eine Befreiung notwendig geworden und das Landratsamt habe empfohlen, den Bebauungsplan zu ändern.

Die Änderung betrifft dabei auch das umstrittene 22-Meter-Gebäude, in dem der Investor des Papierfabrik-Geländes eine Kita anbot, die die Kommune aufgrund der steigenden Kinderzahlen dringend benötigt. Für 2,5 Millionen Euro bekommt sie die Gemeinde vergleichsweise günstig. Die Einrichtung wird im Erdgeschoss untergebracht, auch eine Erweiterung im 1. Obergeschoss soll noch möglich sein (die BZ berichtete).

Neue Betreuungsplätze

Die knapp 500 Neubürger mit Kindern, die das verkaufte Gebiet der früheren Papierfabrik besiedeln, verschärfen jetzt schon die Betreuungssituation in der Kommune. Ab 2021 könnte es so 70 neue Betreuungsplätze am Holzmarkt geben, wo die neuen Gebäude gebaut werden. Damit entsteht zwischen Ärztehaus und Neckar eine Achse mit hoher urbaner Bebauung, die in Bürgerfragestunden schon mehrmals kritisiert und im Gemeinderat nun schließlich möglich gemacht wurde. Sorgen machen sich die Gemeinderäte beim Zugang zu den neuen Gebäuden, an denen aus Platzgründen zunächst kein Gehweg geplant wurde. Auch eine Ampel oder ein Zebrastreifen fehlt am Rewe-Parkplatz, der gegenüber liegt.

Ein Gehweg fehlt noch

„Es ist sehr gefährlich, wenn die Kinder alle queren müssen, da muss etwas passieren“, forderte Markus Beckbissinger von der CDU-Liste. Geplant ist bislang der Kita-Eingang in der Unteren Schubertstraße, an dem die Eltern ihre Kinder aus dem Auto lassen sollten oder sie in die Kita begleiten. Dort aber fehlt nach der Planung noch ein Gehweg, was Sven Herold (CDU) ansprach. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, die man zusammen mit dem Bauträger überlegen könne, erklärte Planer Uwe Müller. Möglich sei ein sicherer Überweg an einer Engstelle, die dort den Verkehr beruhigen könnte.

Das gesamte Gebiet in Bezug auf Verkehrssicherheit zu überdenken, schlug Max Reuschle von der Liste Aktives Gemmrigheim vor. „Es sei ein Bereich, den man in die Verkehrsschau aufnehmen sollte“, so der Gemeinderat.

Mit der höheren Bebauung waren am Ende alle im Gremium einverstanden. Das höchste Gebäude sei nun 7,8 Meter höher als gedacht, der Platz für einen Kindergarten sei dort aber absolut richtig, erklärte Ralf Schober (CDU).

Das Gremium stimmte anschließend einstimmig für den Aufstellungsbeschluss der ersten Änderung des dortigen Bebauungsplans.