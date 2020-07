Mit 18 Mannschaften startet die Bezirksliga Enz/Murr am 6. September in die neue Saison. Neu dabei sind die drei Aufsteiger TSV Münchingen, TSV Benningen und TASV Hessigheim, die beim Saisonabbruch in den drei Staffeln der Kreisliga A Platz eins belegten. Aufgrund der über der Sollstärke von 16 Teams liegenden Anzahl an Mannschaften wird es zwischen fünf und bis zu acht Absteiger geben. Diesmal musste kein Verein eine Klasse tiefer, auch aus der Landesliga kam kein Verein.

Ebenfalls am 6. September startet die Kreisliga A. Neu dabei sind die Aufsteiger TDSV Kornwestheim, FV Oberstenfeld und FSV Oßweil. Aufgrund der 17 Mannschaften hat der FV Ingersheim zum Saisonauftakt spielfrei. Die TSG Steinheim und der GSV Erdmannhausen gehen mit der Spielgemeinschaft Steinheim-Erdmannhausen an den Start. Nur 13 Teams sind es dagegen in der Staffel 2. Hier hat sich der abgeschlagene Tabellenletzte Spvgg Besigheim II freiwillig in die Kreisliga B zurückgezogen. Aufgestiegen sind die Spvgg Mönsheim, die TSF Ditzingen und der TSV Schwieberdingen II.

16 Teams umfasst die Staffel 3 der Kreisliga A. Neu sind die Aufsteiger SV Germania Bietigheim II, VfR Sersheim und SGM Sachsenheim. Alle drei starten mit Heimspielen: Germania II erwartet die Spvgg Besigheim, Sachsenheim hat den TSV Nussdorf zu Gast und der VfR Sersheim empfängt den TSV Häfnerhaslach.