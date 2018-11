Zank Für gemeinsame Verkehrslösungen

Freiberg/Pleidelsheim / Günther Jungnickl

Am „Nadelöhr Beihingen“, an der Einmündung der Mundelsheimer Straße in die Benninger Straße kann sowohl links wie rechts abgebogen werden und deshalb bilden sich regelmäßig lange Staus aus Richtung Pleidelsheim, vorwiegend in den Morgenstunden. Vor allem dann, wenn LKW nach links ins Gewerbegebiet Neckar wollen. Nun hatte der Freiberger Gemeinderat beschlossen, gerade an dieser Stelle den Bebauungsplan „Sanierung Beihingen I – 3. Änderung“ umzusetzen, um dort sozialen Wohnungsbau zu betreiben.

Dazu sollte der Pleidelsheimer Gemeinderat Stellung beziehen – und die fiel gesalzen aus: Das Gremium lehnte den Bebauungsplan geschlossen ab. Denn jeder der Räte hatte zumindest gelegentlich schon in so einem Stau gestanden. Ganz abgesehen von den Berufspendlern, die in Freiberg die S-Bahn erreichen wollten oder Schulbusse, die die Schüler pünktlich zum Unterricht an der Freiberger Oscar-Paret-Schule bringen sollen.

Kein Platz für Kreisel

Der Pleidelsheimer Bürgermeister Ralf Trettner wies in der Sitzungsvorlage darauf hin, dass durch die geplante Bebauung der Platz fehlen würde, um an der Einmündung eventuell einen Kreisel einzurichten. „Die Planung lässt aus Sicht der Gemeindeverwaltung keine nachträgliche Verbreiterung oder Änderung des Kreuzungsbereichs mehr zu“. Dem stimmten die Gemeinderäte zu, die Empörung über die Freiberger Pläne war groß.

Umso überraschender schlug jetzt im Pleidelsheimer Rat eine Initiative des Freiberger CDU-Fraktionsvorsitzenden Willi Zimmer ein. Der hatte im Technischen Ausschuss des Gemeinderats mehr interkommunale Zusammenarbeit beim Thema Verkehr angemahnt, um Druck auf das Regierungspräsidium Stuttgart zu machen und einen „Runden Tisch“ mit Räten aus Benningen, Ingersheim und Pleidelsheim vorgeschlagen. „Was sollen wir uns gegenseitig beschimpfen, wir sollten viel lieber gemeinsam Ideen einbringen, wie wir unsere Verkehrsprobleme lösen“, so Zimmer.

Opfer des Wachwechsels

Zur Erinnerung: Eine interkommunale Zusammenarbeit gab es vor Jahren schon einmal – als Lösung galt die sogenannte „Schwörertrasse“ als Umgehungsstraße durch das Industriegebiet Neckar mit einer Brücke über den Fluss. In der Fortführung sollte ein Entlastungsring unter Einbeziehung bestehender Straßen und einzelner Neubauten der Nachbargemeinden Pleidelsheim und Ingersheim geplant werden. Dem setzte allerdings der neue Verkehrsminister Winfried Herrmann ein Ende. Auch die Idee von einem Autobahn-Halbanschluss Freiberg oder eine Umfahrung von Ingersheim fielen dem Wachwechsel in der Landesregierung zum Opfer.

Bürgermeister Trettner zur Offerte Zimmers: „Wenn wir dazu eingeladen, kommen wir natürlich.“ Willi Zimmer hofft auf starke Partner innerhalb und außerhalb der kommunalpolitischen Szene. Gestern Vormittag war er zu Besuch beim Logistikunternehmen LGI, das die Firmen Porsche, Daimler-Benz und VW mit Fertigteilen versorgt. Sein Credo: „Gemeinsam sind wir stark.“

Doch zuerst muss sein Antrag noch den Gemeinderat passieren, und auch da ist er optimistisch: „Dagegen gesprochen hat niemand und auch die Verwaltung hat zugestimmt.“ Die Auftaktveranstaltung sollte allerdings bis spätestens Ende März 2019 stattfinden.