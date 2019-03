Politischer Aschermittwoch Für Europa und gegen die „Bösen“

Ludwigsburg / Frank Ruppert

Zum Politischen Aschermittwoch hatte die Landes-SPD als Gast Martin Schulz eingeladen. Die Stimmung erreichte bereits um 11.10 Uhr ihren ersten Höhepunkt als Macit Karaahmetoglu, Kreisvorsitzender der SPD in Ludwigsburg, die Ehrengäste um Redner Schulz, Landesvorsitzenden Andreas Stoch und Generalsekretär Sascha Binder hereinrief. Gemeinsam mit Kandidaten für die Europawahl, Bundestags- und Landtagsabgeordneten zogen sie unter lautem Applaus in den mit mehr als 600 Menschen gefüllten Saal ein.

Binder begrüßte Schulz und nannte ihn einen „Motor für Europa“. Dann gab er die Richtung für die weitere Veranstaltung vor: „Ich verspreche, wir kämpfen weiter für die Gebührenfreiheit für Familien in Baden-Württemberg“, sagte der Generalsekretär mit Blick auf das von der SPD angestrebte Volksbegehren für kostenlose Kitas und die Reaktion der Landesregierung, die ein solches Volksbegehren als nicht zulässig erachtet.

Evelyn Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, nannte anschließend das Projekt Europa das „beste auf der Welt“. Sie griff auch die aktuelle Diskussion um den Ungarischen Regierungschef Viktor Orban und dessen Partei auf, die wegen europafeindlicher Rhetorik Gefahr läuft aus der Gemeinschaft der Europäischen Volksparteien (EVP) im EU-Parlament ausgeschlossen zu werden. Die CDU, ebenfalls Teil der EVP, halte ihre schützende Hand über Orban.

Der SPD-Landesvorsitzende Stoch war nächster Redner und damit gleichzeitig so etwas „wie die Vorgruppe für den Star“, wie er erklärte. Das mache aber nichts, immerhin sei auch schon Peter Maffay als Vorgruppe für die Rolling Stones aufgetreten. „Du bist in dem Bild natürlich die Rolling Stones, lieber Martin“, sagte Stoch in Richtung des „großen Europäers“ Schulz. Der Landesvorsitzende zog einen Vergleich zwischen Fasching und Politik. Wie beim Fasching versuchten Narren und Hexen - er meinte die AfD, bei den Kommunalwahlen im Mai die Rathäuser zu stürmen. „Dieser Spuk ist dann aber nicht nach ein paar Tagen vorbei“, warnte Stoch.

Die Reaktion der Landesregierung auf das angestrebte Volksbegehren für gebührenfreie Kitas zeige, laut Stoch, dass sie Angst habe. Sollte sie das Volksbegehren verhindern, dann komme die Volksabstimmung eben bei den nächsten Landtagswahlen. Dabei seien die Grünen doch mit dem Ziel mehr direkter Demokratie gestartet, meinte Stoch. „Seit Kretschmann auf dem Stuhl sitzt, sind die Grünen auf dem Weg zur Monarchie“, schrie Stoch in Richtung der Regierungspartei.

Kasperletheater in Stuttgart

Dass manche CDU-Abgeordnete gegen die von der eigenen Landesregierung ermöglichten Fahrverbote demonstrierten, bezeichnete Stoch als „Kasperletheater“. Die Regierung schwimme im Geld, wisse aber nichts damit anzufangen. Winfried Kretschmann wirke zeitweilig wie ein Stammesältester, der zu lange am Lagerfeuer gesessen habe.

Weniger angriffslustig aber auch leidenschaftlich für Europa zeigte sich dann Schulz. Er griff die Bundeskanzlerin für ihre zu abwartende Haltung in Europa und gegenüber Trump an und auch die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekam ihr Fett weg: „Beim Fasching geht es darum, dass die Schwachen den Mächtigen die Meinung pfeifen können und nicht, dass die Mächtigen auf den Schwachen herumhacken. Das ist nicht das Niveau mit dem man die Bundesrepublik Deutschland führen sollte.“

Schulz beschränkte sich in der Folge auf Europa und den Kampf gegen „die Bösen“. Damit meint er die AfD, die schon deshalb verfassungsfeindlich sei, weil sie gegen die Europäische Union hetze. Nur gemeinsam seien die Staaten Europas stark und könnten sich gegen Trump und China behaupten. Man solle Europa nicht nur nach wirtschaftlicher Effizienz beurteilen, sagte der ehemalige Kanzlerkandidat und hob die Bedeutung der Gemeinschaft für den Frieden und die Freiheit hervor. Er schloss mit dem Appell der AfD und ihrer „Rhetorik der Totengräber der Demokratie“ die Stirn zu bieten.