Gericht Fünf Jahre für zwölf Einbrüche

Ludwigsburg / Bernd Winckler

Das Stuttgarter Landgericht hat nach vierwöchiger Hauptverhandlung jetzt einen aus Bosnien stammenden 28-jährigen Mehrfach-Einbrecher zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann war laut dem Urteil in zahlreiche Wohnungen und Einfamilienhäuser in Kornwestheim, Ludwigsburg, im Kreis Esslingen, sowie im Rheinland eingedrungen und hat dabei einen Sach- und Beuteschaden von knapp 32 000 Euro verursacht. Mit 28-Jährigen saß noch ein 35 Jahre alter mutmaßlicher Komplize mit auf der Anklagebank, der nicht nur bei diversen Einbrüchen dabei gewesen sein soll, sondern als Mittäter eines gegen einen Drogendealer ausgeheckten Mordplanes. Der Mann sollte im März dieses Jahres bei Kornwestheim in einen Hinterhalt gelockt und dann von zwei eigens aus Bosnien angereisten und dafür angeheuerten Tätern umgebracht werden, wozu es allerdings nicht kam.

Mordanklage fallengelassen

Diesen Vorwurf konnte die Stuttgarter Schwurgerichtskammer jetzt in dem Gesamt-Verfahren gegen die beiden nicht weiter verfolgen, weil es im Vorfeld der Ermittlungen erhebliche Defizite bei den Sprach-Übersetzungen vom Bosnischen in die deutsche Sprache gab und daher zahlreiche Protokolle unbrauchbar wurden. Beide Angeklagten wurden von Vorwurf der Verabredung zum Mord freigesprochen.

Was strafrechtlich aber für den 28-jährigen Hauptangeklagten blieb, waren die insgesamt vorgeworfenen 12 von 13 schweren Wohnungseinbrüche mit relativ hohem Schaden. Den Beuteschafen bezifferte gestern im Urteil das Landgericht auf einmal 27 110 Euro und weitere 2230 Euro. In einem Einbruch waren aus einem Einfamilienhaus neben mehreren Goldbarren, wertvollen Uhren, Diamanten und Platin-Schmuck und Bargeld erbeutet worden.

Von den 13 Einbrüchen wurde einer wegen „Unaufklärbarkeit“ eingestellt. Neben dem Einbruchdiebstahls verurteilte das Gericht den Hauptangeklagten noch wegen Urkundenfälschung. Er hatte bei seiner neuerlichen Einreise in die Bundesrepublik im September letzten Jahres einen gefälschten Pass, gefälschten Führerschein und einen ebenfalls gefälschten Personalausweis vorgezeigt. Vor der Stuttgarter Strafkammer hatte der bereits mehrfach vorbestrafte 28-Jährige die Einbrüche zugegeben. Den Vorwurf der Mordverabredung ließ das Gericht per Freispruch wegfallen.