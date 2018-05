Fahrschulen Führerschein verliert an Bedeutung

Kreis Ludwigsburg / Michaela Glemser

Endlich 18, den Führerschein machen und unabhängig sein: So sah früher der Wunsch der meisten Jugendlichen aus. Doch dies hat sich in den vergangenen Jahren geändert, wie die Fahrlehrer im Landkreis Ludwigsburg bestätigen.

„Die meisten jungen Fahrschüler melden sich mit 16,5 Jahren bei uns in der Fahrschule an, doch bis sie letztlich ihren Führerschein in der Tasche haben, sind viele von ihnen schon 18, manchmal sogar 19 Jahre alt“, weiß Pino D`Allessandro, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule mit Niederlassungen in Bietigheim, Bissingen, Bönnigheim und Gemmrigheim. Die junge Menschen seien heute in der Schule sehr gefordert und dabei mangele es manchmal an der notwendigen Konzentration für den Führerschein. Zudem hätten die Jugendlichen inzwischen viel mehr Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten. Auf den eigenen Führerschein seien dabei viele nicht mehr unbedingt angewiesen, so die Erfahrung des langjährigen Fahrlehrers.

„Ich warne aber vor Pauschalisierungen. Es gibt selbstverständlich auch junge Menschen, die sich wirklich anstrengen und nach einigen Wochen ihre theoretische sowie praktische Führerscheinprüfung bestanden haben“, betont Pino D`Allessandro. Ab ihrem 17. Geburtstag dürfen diese Jugendlichen schon in Begleitung bestimmter Personen selbst fahren.

Diese Begleitpersonen müssen in die bestandene Prüfbescheinigung eingetragen sein, die ab dem 18. Geburtstag in den normalen Führerschein Klasse B eingetauscht werden kann. Rund 40 Prozent der Schüler in der Fahrschule von Pino D`Allessandro scheitern in der Theorieprüfung, 18 bis 20 Prozent im praktischen Teil. Im Jahr 2017 bestanden in Baden-Württemberg rund 37,8 Prozent der Fahrschüler bei den Prüfungen zur Erlangung der allgemeinen Fahrerlaubnis den theoretischen Teil nicht, und 24,1 Prozent fielen im praktischen Teil durch. Dies haben die Vertreter des Kraftfahrt-Bundesamts jüngst bekannt gegeben.

Viele sind überfordert

Die Misserfolgsquote hat sich damit wie schon in den Vorjahren nochmals gegenüber 2016 gesteigert. „Viele Jugendliche meinen auch, sie kennen sich im Straßenverkehr schon absolut gut aus und lernen für die Theorieprüfung einfach nicht richtig. Andere lassen sich auch bewusst Zeit, denn sie habe gerade eine hohe Belastung in der Schule oder das ‚Elterntaxi‘ bringt sie ohnehin überall hin“, bestätigt auch Peter Mann von der gleichnamigen Fahrschule mit Sitzen in Bietigheim-Bissingen, Besigheim und Bönnigheim.

Mann beziffert die Durchfallquote in seiner Fahrschule auf 30 bis 35 Prozent in der Theorie und 15 bis 20 Prozent in der Praxis. Der erfahrene Fahrlehrer weist jedoch noch auf ein anderes Problem hin. Viele Führerscheinbewerber haben Migrationshintergrund und müssen sich an die Regeln des deutschen Verkehrssystems erst gewöhnen oder haben Schwierigkeiten mit der Sprache. Zudem besteht die Möglichkeit, eine ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland umschreiben zu lassen, indem nur noch einmal eine praktische, teilweise auch eine theoretische Prüfung absolviert wird. Dies ist ohne vorherige Ausbildung in einer Fahrschule möglich, aber viele ausländische Menschen sind damit überfordert und bestehen die Prüfungen nicht auf Anhieb.

Fahrschulbesitzer Bernd Janzen mit Filialen in Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen und Zaberfeld hat sich etwas einfallen lassen, um aktiv der Steigerung der Durchfallquote vor allem in der Theorieprüfung entgegen zu wirken. „Wir haben ein spezielles Lernprogramm mit Workshops, Gruppenarbeit und Diskussionsrunden entwickelt. Die technische Seite des Fahrzeugs präsentieren wir den Schülern auch wirklich zum Anfassen. Wir müssen den Fahrschülern heute etwas bieten, damit sie bei der Stange bleiben und fleißig sind“, schildert Bernd Janzen, der die Durchfallquote in Theorie in seiner Fahrschule auf 25 Prozent schätzt und in der Praxis gerade einmal auf 10 Prozent. „Manche jungen Menschen haben ihren Führerschein nach zwei bis drei Monaten in der Tasche, andere brauchen dafür weit mehr als ein Jahr. Der Führerschein hat heute nicht mehr die Wertigkeit für Jugendliche wie früher. Dank Handy und Internet haben sie die Welt schon bei sich zu Hause und müssen nicht Auto fahren können, um ihre Freunde zu treffen oder etwas zu unternehmen“, erläutert Bernd Janzen.