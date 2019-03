Prozess Frust gegen Frauen sorgt für Anklage

Ludwigsburg / hro

Zu fünf Monaten Haft auf Bewährung und hundert Stunden gemeinnütziger Arbeit hat die Strafabteilung des Ludwigsburger Amtsgericht einen 45-Jährigen aus der Oststadt verurteilt. Nachweisen konnte das Gericht dem psychisch Erkrankten und erwerbsunfähigen Mann, dass er eine Kellnerin mit einem Glas verletzt und aus Verärgerung über seine Mutter einen Autospiegel kaputt getreten hat. Der Mann sollte überdies auf der Weinlaube auch eine Frau „umgelaufen“ haben, doch das konnte man ihm nicht beweisen.

Zum Prozess war ein Gutachter des Zentrums für Psychiatrie Weinsberg geladen, welcher nicht ausschließen konnte, dass der Angeklagte bei seinen Straftaten aufgrund psychischer Erkrankungen vermindert schuldfähig war. Strafrichterin Dr. Fabian stellte dem 45-Jährigen einen Bewährungshelfer zur Seite, der zwei Jahre lang auf ihn aufpassen soll, damit er aus Verärgerung über Frauen nicht wieder seine Impulskontrolle verliere.

Die Vergehen

Der Angeklagte gab zu, am 28. Juli 2018 gegen 22.20 Uhr eine 24-jährige Kellnerin im Café Baron mit einem Glas verletzt zu haben. Seine Aussage: Er hätte ihr das Glas nicht ins Gesicht geworfen, sondern ihr lediglich die Flüssigkeit ins Gesicht schütten wollen, weil sie zwei Damen, die nach ihm erschienen, vor ihm bedient habe. Die Kellnerin zog sich bei dem Angriff eine kleine Platzwunde an der Nase zu.

Auf der Ludwigsburger Weinlaube soll der Angeklagte am 15. Oktober vergangenen Jahres gegen 19.30 Uhr eine 50-Jährige aus Kornwestheim „umgelaufen“ haben. Die Frau stürzte zu Boden. Sie gab an, dadurch zwei bis drei Meter weiter hinten auf dem Gesäß gelandet zu sein und „starke Rückenschmerzen“ davon getragen zu haben. Zwei zufällig anwesende, nicht diensthabende Polizistinnen haben den Vorfall beobachtet. Der Angeklagte meinte jedoch, man könne ihm nichts nachweisen. Womit er Recht behalten sollte. „Aus Frust über sein Leben“, wie es in einer dritten Anklage hieß, trat der 45-Jährige am 15. Januar dieses Jahres gegen 8.40 Uhr den Außenspiegel eines im Stadtteil Ossweil geparkten Autos kaputt. Wie sich bei der genauer heraus stellte, war das aus Frustration über seine Mutter, bei welcher der Oststädter lebt. Diese sitze jeden Tag von 16 Uhr bis Mitternacht vor dem Fernseher. Der Besitzer des beschädigten Autos fand den Spiegeltreter nach einer Verfolgungsjagd in einer nahe gelegenen Hofeinfahrt.

Er habe ihn mit 70 Euro für den kaputten Spiegel abspeisen wollen. Als Geschädigter hielt er es dann doch für besser gehalten, die Polizei einzuschalten.