Themen in diesem Artikel BZ

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene zeigen sich Politiker besorgt über den Zustand des Waldes und wollen die Probleme, die durch Dürre und Schädlingsbefall aufkommen, angehen. Aber wie sieht es eigentlich im Kreis Ludwigsburg aus? Die BZ hat nachgefragt bei Gundula Gmelin, Leiterin des Fachbereichs Forsten in der Kreisverwaltung.

Aufgrund des Niederschlagsmangels 2018 sowie in bestimmten Bereichen des Kreises auch im Sommer 2019 und der Hitzewellen in diesem Sommer sei die Vitalität der Fichten und Buchen stark beeinträchtigt. Im Trockenjahr 2018 konnte sich die Borkenkäfer in der Fichte, aber auch bei Lärche und Tanne stark ausbreiten und mit einem hohen Bestand überwintern, da die winterliche Witterung kaum zu einer Reduktion der Käfer beitrug.

Dieser hohe Ausgangsbestand hat zusammen mit den geringen Niederschlägen sowie immer wieder auftretenden hohen Temperaturen zu einem verstärkten Borkenkäferbefall geführt. Da allerdings der Nadelholzanteil in den Wäldern des Kreises nicht sehr hoch ist (maximal 20 Prozent), seien die vom Käfer befallenen Bestände derzeit noch überschaubar. Neben Fichte und Tanne leiden auch die Buchen unter der Trockenheit.

In einigen Bereichen des Landkreises, die 2018 extremer Trockenheit ausgesetzt waren (etwa Stromberg und Hemmingen-Heimerdingen), weisen laut Gmelin die Buchen Trockenschäden auf. Vereinzelt schwächeln auch Kiefern an trockenen Standorten. „Erfreulicherweise sind die Eichen, die die Hauptbaumart im Kreis bilden, von der Witterungssituation kaum beeinträchtigt, auch wenn die Belaubung in diesem Jahr etwas geringer ausgebildet ist“, sagt Gmelin.

Wie es nun weitergeht mit dem Forst hänge von der weiteren Niederschlags- und Temperaturentwicklung im Sommer ab. Derzeit werde versucht, den Käferbefall bei den Nadelhölzern durch Kontrollen und Auszug der befallenen Nadelhölzer zu minimieren. „Die 2019 in zahlreichen Beständen auflaufende Eichen-Naturverjüngung werden wir als klimaangepasste Baumart intensiv fördern“, so Gmelin.