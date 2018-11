Tamm Flüchtlingsunterkunft hat einen Namen

Tamm / Michaela Glemser

Im September wurde die neue Flüchtlingsunterkunft in der Ludwigsburger Straße in Tamm offiziell eingeweiht. Jetzt hat das moderne, zweigeteilte Gebäude mit einem Zwischenbau, in dem insgesamt 66 Menschen in unterschiedlichen Wohneinheiten untergebracht werden können, auch einen Namen. In ihrer jüngsten Sitzung haben sich die Tammer Gemeinderäte auf „Tammer Brückenhaus“ geeinigt. Der Name nimmt Bezug auf die Lage des Gebäudes vor einer Brücke über die Eisenbahnlinie. Zudem ähnelt der Gebäudekomplex an sich einem Brückenbauwerk.

Weiterhin ist der Name auch symbolisch zu verstehen im Sinne von „Handreichung“ oder „Hilfestellung“ für die dort untergebrachten, geflüchteten Menschen. An dem Aufruf, einen neuen Namen für die Flüchtlingsunterbringung zu finden, hatten sich 15 Tammer Bürger beteiligt. Zur Auswahl standen auch Bezeichnungen in der Esperanto-Sprache oder „Annemarie-Griesinger-Haus“ ebenso wie „Pusteblume“, „Haus Heimat“ oder „Haus der Freundschaft“. Die CDU-Fraktion im Tammer Gemeinderat hatte für „Regenbogen“ votiert, den die anderen Ratsmitglieder ablehnten, da der Namen für eine Kindertagesstätte angebrachter sei. Hedwig Eggler von der Liste Lebenswertes Tamm (LLT) verwies darauf, dass der Name „Tammer Brückenhaus“ auch noch verwendet werden könne, wenn keine geflüchteten Menschen mehr in der Unterkunft wohnen, und die Wohnungen anderweitig genutzt werden würden.