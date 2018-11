Ludwigsburg Filter Cubes II gegen Feinstaub

Ludwigsburg / bz

Das Zuffenhausener Bauunternehmen Wolff & Müller und der Ludwigsburger Filtrationsexperte Mann + Hummel möchten einen Beitrag zur Reduzierung der Feinstaubbelastung leisten. Im Ludwigsburger Bleyle Quartier testen die Unternehmen jetzt erstmals drei von Mann + Hummel neu entwickelte stationäre Feinstaubfilter, sogenannte Filter Cubes II.

„Als Bauunternehmen, das Nachhaltigkeit großschreibt und komplett CO2-neutral baut, sehen wir auch in puncto Feinstaubvermeidung große Relevanz“, erläutert Dr. Albert Dürr, geschäftsführender Gesellschafter von Wolff & Müller, der das gemeinsame Projekt initiiert hat. Ursprünglich war die Idee folgende: „Wir bauen Immobilien und Mann + Hummel Filtersysteme. Warum also nicht die Filter an unseren Gebäuden aufstellen und damit der Umwelt etwas Gutes tun?“, so Dr. Dürr.

Neue Filter entwickelt

Mann + Hummel erprobt, wie in der BZ berichtet, seit Mitte vergangenen Jahres stationäre Feinstaublösungen, unter anderem mit einem Prototyp vor der eigenen Unternehmenszentrale in Ludwigsburg. Mit Wolff & Müller testet nun erstmals ein externer Projektpartner die neu entwickelten Filter Cubes II.

Als Areal für das gemeinsame Projekt wurde das Bleyle Quartier in Ludwigsburg ausgesucht – das Quartier beherbergt einige Unternehmen der Wolff & Müller-Gruppe und wurde von dem Bauunternehmen errichtet. Mit der angrenzenden, viel befahrenen Martin-Luther-Straße und dem nahegelegenen Bahnhof bietet sich das Quartier als ideales Testgelände an. „Auf dem Areal sitzen eine Schule, ein Kindergarten und ein Ärztehaus. In direkter Umgebung befinden sich mit viel befahrenen Straßen und dem Bahnhof viele Feinstaubquellen. Mit unseren Filter Cubes wollen wir hier einen Beitrag zum Schutz der Menschen vor Feinstaub leisten“, erklärt Jan-Eric Raschke, Leiter der Technologieplattform „Feinstaubfresser“ bei Mann + Hummel.

Die drei Filter Cubes II sind insgesamt knapp 2,50 Meter groß und bestehen aus jeweils zwei modular zusammengesetzten Bauteilen, den Cubes.

Ausgerüstet mit Feinstaubpartikelfiltern und leistungsstarken Ventilatoren sind diese in der Lage, bei sehr geringem Energiebedarf aktiv Feinstaub aus der Umgebungsluft zu ziehen. Über eine Steuerungseinheit lässt sich der Betrieb der Feinstaubpartikelfilter bedarfsgerecht einstellen und damit auf die aktuelle Luftqualität reagieren.

„Dort, wo Menschen wohnen, arbeiten, lernen oder Sport treiben, wollen wir zu sauberer Luft beitragen. In den kommenden Wintermonaten wird die Feinstaubbelastung durch den Heizbetrieb erfahrungsgemäß zunehmen. Wir freuen uns deshalb, dass wir diesen Test gerade hier und jetzt umsetzen“, erklärt Jan-Eric Raschke.

Regelmäßige Messungen

Das Bleyle Quartier stellt für den Test das Grundstück für den Einsatz der Filter Cubes zur Verfügung. Wolff & Müller hat die notwendigen Vorarbeiten für die Installation übernommen – ein Betonfundament musste gegossen und Elektroleitungen verlegt werden – und wird außerdem die anfallenden Stromkosten übernehmen. Um Messungen und regelmäßige Wartungen im Rahmen des Pilotprojekts kümmert sich Mann + Hummel.

„Wenn wir schon die Feinstaubursache nicht maßgeblich ändern können, dann wollen wir zumindest mit gutem Beispiel vorangehen und den Feinstaub mildern“, erklärt Dr. Albert Dürr. Nachhaltiges, umweltbewusstes Denken und Handeln habe bei Wolff & Müller lange Tradition. So arbeitet Wolff & Müller als erstes Bauunternehmen in Deutschland nach eigenen Angaben komplett CO2-neutral und organisiert seine Baustellen mithilfe moderner, zertifizierter Umwelt- und Energiemanagement-Systeme.

Dafür wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem im Jahr 2016 mit dem Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg. Mit dem Preisgeld trägt das mittelständische Unternehmen nun seinen Teil der Projektkosten.

Nach diesem Testprojekt plant das Bauunternehmen, einen weiteren stationären Feinstaubfilter am Hauptsitz Stuttgart-Zuffenhausen zu installieren.